HAI PRESO IL MURO E UNA CONDANNA FRATELLI'! IL RAPPER ALGERO CORRETINI E' STATO CONDANNATO A 4 ANNI DI RECLUSIONE PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E LESIONI PERSONALI AGGRAVATE - L'ESCALATION DI VIOLENZA E' INIZIATA AD AGOSTO DELL'ANNO SCORSO, QUANDO L'UOMO AVEVA INIZIATO A PICCHIARE LA FIDANZATA IN VARI MODI, SENZA UN MOTIVO APPARENTE: CALCI AL PETTO, ALCOL SPRUZZATO ADDOSSO E UNA SPRANGATA IN TESTA CHE LE AVEVA PROVOCATO UN TRAUMA CRANICO...

Francesca De Martino per "il Messaggero"

Botte in testa alla fidanzata con una spranga di ferro, alcol etilico spruzzato sui fianchi, con la minaccia di un accendino, mani al collo fino a quasi farla svenire, calci sul petto. Sono solo alcuni degli episodi che hanno visto protagonista il rapper e influencer romano, con migliaia di seguaci su Instagram, Fratellì, al secolo Algero Corretini, 26 anni. In preda alla gelosia, Corretini avrebbe fatto vivere la compagna, l'ex attrice hot Simona Vergaro, in un clima di terrore. Ieri, è stato condannato a quattro anni di reclusione.

L'accusa gli contestava i maltrattamenti in famiglia e le lesioni personali aggravate. Gli episodi sarebbero accaduti tra agosto 2020 e gennaio 2021. «Faremo sicuramente appello per dimostrare l'innocenza del mio assistito», ha annunciato dopo la sentenza il legale dell'imputato, l'avvocato Marco Del Giudice.

Secondo quanto ricostruisce l'accusa, l'ex rapper Fratellì ad agosto 2020 aveva iniziato a scagliarsi senza alcun motivo apparente contro la donna tanto da iniziare a picchiarla più volte e in vari modi, sempre più violenti. Calci al petto con fratture alle costole, alcol etilico spruzzato sui fianchi e minacce con un accendino di darle fuoco. Poi, dopo una lite, l'aveva lasciata seminuda al freddo in strada e in altre occasioni le aveva tirato anche forti schiaffi alle orecchie e infilato con forza le dita negli occhi.

E ancora, non contento del regime di panico in cui aveva costretto a vivere la sua fidanzata, aveva sbattuto alla vittima anche una spranga di ferro in testa provocandole un trauma cranico e trenta giorni di prognosi.

Per ora il giovane, diventato famoso grazie al video in cui sbatte contro un muro con la sua auto rimanendo illeso, resta a piede libero ma non dovrà spostarsi da Roma né avvicinarsi alla ex fidanzata.

