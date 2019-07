HAI ROTTO CON 'STO TELEFONINO! – IN ZAMBIA UN ELEFANTE HA COLPITO IN FACCIA UNA TURISTA CHE GLI STAVA SCATTANDO UNA FOTO A DISTANZA RAVVICINATA: IL PACHIDERMA L’HA COLPITA VIOLENTEMENTE CON LA PROBOSCIDE SCARAVENTANDOLA A TERRA…(VIDEO)

DAGONEWS

elefante 5

Un elefante africano ha colpito con la proboscide in faccia una turista americana che gli stava scattando una foto: è accaduto in Zambia dove un gruppo di vacanzieri si era avvicinato all’animale per accarezzarlo.

Come mostrano le immagini il gruppo di ragazzi era in attesa di poter toccare la sua proboscide, stupefatti dal fatto che l’animale fosse disponibile a farsi toccare.

elefante 4

Alcuni riescono ad accarezzarlo, ma quando il pachiderma si trova di fronte a una ragazza che gli stava scattando una foto, ritrae l’enorme proboscide e la colpisce con violenza.

elefante 2

La giovane viene scaraventata a terra e il suo telefonino finisce sull’erba. Alcuni amici vanno in suo soccorso, altri recuperano lo smartphone. Non si può dire che non sia stata una vacanza indimenticabile…

elefante 3

elefante 1