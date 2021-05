31 mag 2021 18:40

HAI VOLUTO FARE IL PORCO IN CHAT? E MO' PAGHI - AL VIA IN TRIBUNALE LA PARTITA DEI RISARCIMENTI PER UNA BARISTA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO CHE AVEVA VISTO UNA SUA IMMAGINE HOT MANDATA ALL'EX FIDANZATO RIMBALZARE DI CELLULARE IN CELLULARE E DIVENTARE DI DOMINIO PUBBLICO - DEI 16 INDAGATI, OTTO HANNO GIÀ RAGGIUNTO UN ACCORDO: GLI ALTRI PROPONGONO 20 MILA EURO, MA LA DONNA NE CHIEDE 60 MILA - L'ACCUSA È DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA, PERCHÉ ALL’EPOCA DEI FATTI NON C’ERA ANCORA IL REATO DI REVENGE PORN...