Notte di vero terrore ad Halloween per le strade di Quebec City, in Canada, dove un 20enne, vestito in abiti medievali e armato di spada, ha ucciso per le vie del centro due persone e ne ha ferite altre cinque.

I feriti sono stati portati in ospedale con diverse lesioni da arma da taglio: alcuni sarebbero in gravi condizioni ma nessuno, precisano fonti locali, sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia ha confermato di aver fermato il presunto killer intorno all'una del mattino, dopo una caccia all'uomo durata due ore e mezza, fermandolo nella zona del porto vecchio: il giovane è stato portato in ospedale per una prima valutazione

Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, tutto è avvenuto durante la tarda serata del 31 ottobre, festa di Halloween, quando il giovane in abiti medievali, avrebbe usato la spada per colpire persone in strada nel centro storico della città. Pesante il bilancio finale della aggressione: due morti e cinque feriti.

Secondo quanto dichiarato dal portavoce della Polizia Etienne Doyon in conferenza stampa, è stato escluso il movente del terrorismo: dietro la follia omicida ci sarebbero "motivi personali" non meglio identificati.

