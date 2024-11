HAMAS HA FATTO SCUOLA: LA POLIZIA DI AMSTERDAM INDAGA SUL RAPIMENTO DI ALCUNI OSTAGGI TRA I TIFOSI ISRAELIANI AGGREDITI DA UNA FOLLA DI ARABI PRO-PALESTINA DOPO LA PARTITA AJAX-MACCABI – IL GRUPPO HA TESO UN’IMBOSCATA AI SOSTENITORI DELLA SQUADRA DI TEL AVIV: ALMENO CINQUE PERSONE SONO RIMASTE FERITE, E 62 SONO STATE ARRESTATE – GLI AGGRESSORI PARLAVANO TRA LORO IN ARABO E SI SONO MESSI A FARE INTERROGATORI PER STRADA, CHIEDENDO DI MOSTRARE I PASSAPORTI, MANCO FOSSERO POLIZIOTTI. CHI ERA ISRAELIANO, VENIVA PICCHIATO - VIDEO: I CORI ANTI-PALESTINA DEI TIFOSI DEL MACCABI, DA CUI È PARTITO IL POGROM (MA UN CONTO SONO LE URLA, UN ALTRO LA CACCIA ALL'EBREO CON COLTELLI E BASTONI)

TIFOSI ISRAELIANI AGGREDITI DOPO AJAX-MACCABI, POLIZIA INDAGA SU POSSIBILI OSTAGGI

amsterdam aggressione ai tifosi israeliani del maccabi tel aviv4

Agguati e aggressioni ai tifosi israeliani a Amsterdam, in Olanda, nella serata del match di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. La polizia olandese sta […] indagando sulla possibilità che siano stati presi ostaggi tra i tifosi, quanto riferiscono i media israeliani.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha […] inviato due aerei di soccorso nei Paesi Bassi dopo le aggressioni e gli agguati che avrebbero provocato 5 feriti. […]

L'ufficio del primo ministro israeliano non ha spiegato cosa abbia portato al "violentissimo incidente contro i cittadini israeliani", ma il media olandese AT5 ha riferito che ieri sera sono scoppiate delle risse tra i tifosi durante una partita di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel-Aviv.

Israelische Hooligans des Vereins Maccabi Tel Aviv forderten offen auf den Straßen der holländischen Stadt Amsterdam einen Genozid an Palästinensern. Sie riefen „Beende die Araber“ und „lass die israelische Armee die Araber f*cken“ sowie „f*ck Palestine“. Sie randalierten und… pic.twitter.com/p8qRicpZIN — Tarek Baé (@Tarek_Bae) November 8, 2024

ISRAELIANO AGGREDITO DAGLI ARABI FILO PALESTINA AD AMSTERDAM

Il rapporto afferma che nel centro della città si sono verificati numerosi scontri e atti vandalici. "Sono presenti numerosi veicoli delle unità mobili e sono stati richiesti anche rinforzi", ha affermato.

[…] L'ambasciata israeliana negli Stati Uniti ha dichiarato che "centinaia" di tifosi del Maccabi sono stati "attaccati e colti in un'imboscata ad Amsterdam stasera mentre uscivano dallo stadio dopo una partita". In un post pubblicato su X, l'ambasciata ha attribuito l'incidente a una "folla che ha preso di mira israeliani innocenti".

[…] Cinque persone trasportate in ospedale e 62 fermi, il bilancio finora confermato dalla Polizia. "Circolano sui social media vari resoconti degli eventi di ieri sera ad Amsterdam - si legge in un post su X della Polizia di Amsterdam - Finora sappiamo che cinque persone sono state portate in ospedale e 62 persone sono state arrestate."

Il nuovo ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha dichiarato intanto in una nota di aver chiesto l'assistenza del governo olandese per garantire che i cittadini israeliani possano lasciare in sicurezza i loro hotel per raggiungere l'aeroporto. Le immagini di AT5 mostrano la polizia olandese che scorta i tifosi ai loro hotel.

amsterdam aggressione antisemita contro i tifosi israeliani 5

"Questi terribili attacchi terroristici, barbari e antisemiti, rappresentano un forte segnale di allarme per l'Europa e il mondo intero", ha scritto Saar su X. "I Paesi amanti della libertà, le democrazie non possono permettere che l'odio sfrenato circoli nell'impunità per le strade. Come ha dimostrato la storia, ciò che inizia con la persecuzione e la violenza contro gli ebrei non finisce mai con gli ebrei - aggiunge - Continuiamo a lavorare con colleghi e omologhi nei Paesi Bassi per garantire l'immediata sicurezza di tutti coloro che sono in pericolo".

amsterdam aggressione antisemita contro i tifosi israeliani 1

Saar partirà nelle prossime ore per i Paesi Bassi, ha reso noto il ministero degli Esteri, come riporta il Times of Israel. […] Sono ancora tre israeliani di cui si sono perse le tracce, ha reso noto il ministero degli Esteri olandese, aggiungendo che sono state attivate ulteriori linee telefoniche presso l'ambasciata israeliana nel Paese e presso la sala operativa del Ministero degli Esteri.

[…] I tifosi israeliani che ieri erano nei Paesi Bassi per assistere alla partita sono stati aggrediti in diversi punti della città dopo la partita da persone che gridavano "Palestina libera" e lanciavano insulti in arabo. Il Ministero degli Esteri israeliano afferma che le autorità nei Paesi Bassi hanno riferito che 10 israeliani sono rimasti feriti. Le loro condizioni non sono note.

amsterdam aggressione antisemita contro i tifosi israeliani 7

Il Consiglio per la sicurezza nazionale israeliano ha invitato gli israeliani che soggiornano ad Amsterdam a evitare di spostarsi all'interno della città, a rimanere nelle loro stanze d'albergo e ha raccomandato di modificare l'organizzazione del viaggio per tornare in Israele al più presto.

Secondo i tifosi che hanno parlato con Haaretz, sembra che almeno in alcuni casi si sia trattato di imboscate pianificate, con aggressori che aspettavano in vari punti della città mentre i tifosi tornavano in treno dalla partita. I video che circolano online mostrano gli aggressori che gridano "Liberate la Palestina", chiedono alla gente per strada da dove vengono e poi picchiano chiunque credano sia israeliano. […]

TIFOSO MACCABI, 'SIAMO STATI AGGREDITI CON COLTELLI E BASTONI'

(ANSA) -- "Il clima allo stadio era ottimo: nessuno scontro e nessuna provocazione, poi quando siamo usciti e ci siamo diretti in centro abbiamo trovato persone che ci aspettavano con coltelli e bastoni". Lo racconta all'ANSA Nimrod, un cittadino israeliano residente Amsterdam da oltre vent'anni. "Ora molte famiglie sono chiuse in hotel, non vogliono prendere un taxi o la metro, quindi stiamo organizzando dei passaggi sicuri gestiti dalla comunità per portare tutte le famiglie al loro volo", spiega Nimrod che assieme ad altri cinque cittadini israeliani è in attesa della conferenza stampa della polizia di Amsterdam.

amsterdam aggressione antisemita contro i tifosi israeliani 2

CONVOCATA PROTESTA PRO-PALESTINA DAVANTI AL MUNICIPIO AMSTERDAM

(ANSA) - La pagina instagram pro-Palestina free.palestine.nl, che ieri ha condiviso per prima il presunto video dei tifosi del Maccabi Tel Aviv che strappavano una bandiera palestinese vicino allo stadio di Amsterdam, ha convocato una protesta davanti al municipio di Amsterdam a Stopera. La manifestazione prenderà il via a breve.

POLIZIA AMSTERDAM, 'VOCI DI OSTAGGI MA NESSUNA CONFERMA'

amsterdam aggressione antisemita contro i tifosi israeliani 8

(ANSA) - "La polizia è a conoscenza di segnalazioni riguardanti una possibile situazione di ostaggi e persone scomparse, ma al momento non ha alcuna conferma che ciò sia effettivamente avvenuto. Anche questo aspetto è oggetto di indagine". Lo fa sapere la polizia di Amsterdam su X dopo l'attacco contro i tifosi israeliani. "Sui social media circolano diverse notizie sugli eventi di ieri sera ad Amsterdam. La polizia ha avviato un'importante indagine su diversi episodi di violenza. Finora si sa che cinque persone sono state portate in ospedale e 62 sono state arrestate", aggiunge.

SINDACA AMSTERDAM, 'VIOLENTA ESPLOSIONE DI ANTISEMITISMO'

(ANSA) - "Ieri abbiamo assistito ad uno scoppio di antisemitismo ad Amsterdam come speravamo di non vedere mai più". Lo ha detto la sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, in conferenza stampa.

"L'antisemitismo non è mai stato lontano" anche dopo la Seconda guerra mondiale, "la guerra in Medio Oriente ora rappresenta una minaccia anche per la nostra città", ha sottolineato, aggiungendo di essere "furiosa" per gli attacchi ai tifosi della squadra israeliana Maccabi Tel Aviv.

amsterdam aggressione antisemita contro i tifosi israeliani 3

"Capisco che ciò che è accaduto ad Amsterdam ieri sera riporti alla mente i ricordi dei pogrom. E il fatto che ciò sia accaduto ad Amsterdam è insopportabile e intollerabile", ha detto ancora la sindaca, sottolineando che negli scontri "non solo le persone sono rimaste ferite, ma anche la storia della nostra città". "La nostra vita e cultura ebraica sono minacciate. Sono una parte indispensabile e inalienabile della nostra città", ha aggiunto Halsema.

IL RE D'OLANDA A HERZOG, ABBIAMO FALLITO COME CON LA SHOAH

(ANSA) - Il re d'Olanda Guglielmo Alessandro ha parlato stamattina con il presidente israeliano Herzog per esprimergli la sua massima fermezza nel condannare le aggressioni di ieri, paragonandole al fallimento del suo Paese nel proteggere gli ebrei durante la Shoah. Lo si legge sui media olandesi. "Abbiamo fallito nei confronti della comunità ebraica dei Paesi Bassi durante la Seconda guerra mondiale, e ieri sera abbiamo fallito ancora", ha detto il re, esprimendo anche profonda indignazione e promettendo che il governo olandese farà tutto il possibile per garantire la sicurezza dei visitatori e facilitare il loro ritorno sicuro in Israele. (ANSA).

amsterdam aggressione ai tifosi israeliani del maccabi tel aviv5

GIOVANI EBREI,PREOCCUPATI PER MATCH DI STASERA A BOLOGNA

(ANSA) - "Abbiamo grande preoccupazione che quelle scene viste ad Amsterdam possano ripetersi, anche qui in Italia. Chiediamo attenzione, affinché ci sia prevenzione e garanzia di massima sicurezza alle partite che si svolgeranno e che prevedono la partecipazione di squadre israeliane. Come questa sera all'incontro tra Virtus Segafredo Bologna e il Maccabi Playtika Tel Aviv". Così all'ANSA, l'Unione dei giovani ebrei d'Italia.

ESERCITO ISRAELE VIETA AL PERSONALE DI RECARSI IN OLANDA

(ANSA-AFP) - L'esercito israeliano ha vietato a tutto il suo personale di recarsi nei Paesi Bassi dopo gli scontri di Amsterdam. Lo riferisce l'Idf un comunicato.

