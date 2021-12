26 dic 2021 19:30

HANNO ACCORCIATO IL GUINZAGLIO – ENNESIMO BALZO INDIETRO PER I DIRITTI DELLE DONNE IN AFGHANISTAN: I TALEBANI HANNO ANNUNCIATO IL DIVIETO PER LE DONNE DI VIAGGIARE DA SOLE PER LUNGHE DISTANZE (OLTRE I 70 CHILOMETRI). TUTTE DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA UN UOMO DELLA FAMIGLIA. LA RACCOMANDAZIONE INVITA GLI AUTISTI A NON ACCETTARE DONNE CHE…