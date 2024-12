DENUNCIA IL SUO EX SOCIO ANDREA ZINNIA, CON CUI AVEVA UNA SOCIETÀ PER SCOVARE TALENTI NEL CALCIO

Estratto dell’articolo Elisa Sola per “la Stampa”

salvatore esposito

Una società per scovare talenti del calcio. Cene e incontri con i vip per cercare le promesse migliori. L'accordo con un ex osservatore del Milan. E poi, all'improvviso, l'amara scoperta. Almeno centomila euro spariti dal conto. Soldi che sarebbero dovuti servire per investire sui giocatori, ma che invece sono finiti in lussuose vacanze in resort, nel deposito di una casa in Svizzera. In pranzi, cene, vestiti griffati. E in misteriosi bonifici frutto di trattative non condivise, come quello inviato a un membro della Fifa.

Ha denunciato di essere vittima di truffa aggravata Salvatore Esposito, l'attore noto per il ruolo di Gennaro Savastano nella serie televisiva Gomorra. Alla procura di Torino l'interprete di "Genny" ha mandato una lunga querela contro l'ex socio in affari Andrea Zinnia, difeso dall'avvocato Antonio Vallone. «Gli davo soldi perché prometteva operazioni economiche molto allettanti, diceva sempre che eravamo vicini a chiudere l'affare della vita», denuncia Esposito, assistito dal legale Gabriele Vescio. «Mi diceva che stava coinvolgendo procuratori di fama, come ad esempio Federico Pastorello, per l'acquisto di un giovane talento del 2001, David Tavares. Io investivo. Ma alla fine sono stato truffato».

salvatore esposito

Ora, i rapporti tra l'attore e l'ex socio dovranno essere indagati in maniera approfondita. Lo ha ordinato la gip Benedetta Mastri, che, respingendo la richiesta di archiviazione della procura di Torino, e accogliendo l'opposizione dell'avvocato di Esposito, ha fissato un termine di sei mesi per la conclusione dell'inchiesta. […]

Al centro dell'indagine, coordinata dalla pm Alessandra Provazza - che aveva chiesto l'archiviazione ritenendo che la questione fosse «di natura civilistica» - ci sono i soldi "scomparsi" dalla Football future stars srl, la società fondata da Esposito e Zinnia (poi messa in liquidazione) per cercare i talenti del calcio.

Era il 2021. […] Esposito, socio di maggioranza con il 51 percento delle quote, avrebbe dovuto trovare «nuovi talenti sul campo con il ruolo di talent scout», c'è scritto nella querela. […]

salvatore esposito gomorra stagione finale

Zinnia invece - che si professa innocente e che non sarebbe più reperibile in Italia - aveva un ruolo operativo: amministratore della società. Ma secondo l'attore, il socio sarebbe stato infedele. E avrebbe usato «in maniera sistematica la carta di credito e il bancomat del conto societario», facendo evaporare almeno centomila euro, per fare la "bella vita".

salvatore esposito foto di bacco (2)

[…] «C'è poi - scrive l'avvocato di Esposito - un bonifico di cinquemila euro effettuato il 15 marzo 2022 dal conto della società a Romolo Gai (non indagato, ndr), noto ex dirigente della Juventus ed attualmente chief business officer della Fifa. È ragionevole ritenere che Zinnia - conclude il legale - abbia impiegato risorse della società per risolvere sue pregresse problematiche personali, vale a dire per onorare un accordo transattivo». Ci sarebbe, infine, un mistero di base da risolvere.

Nessuno avrebbe chiesto all'attore il permesso di intestare a lui la carta di credito della società, che era nelle mani del socio. È così che, mese dopo mese, i soldi dell'attore si sarebbero volatilizzati. A sua insaputa.

salvatore esposito taxxi 5 salvatore esposito salvatore esposito salvatore esposito foto di bacco (1) salvatore esposito paola rossi 1 salvatore esposito (2)