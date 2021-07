HARRISON FORD E IL FILM MALEDETTO - DOPO L'INCIDENTE ALLA SPALLA, LA PRODUZIONE E' COSTRETTA A RINVIARE DI TRE MESI LE RIPRESE DEL NUOVO INDIANA JONES - L'ATTORE, CHE NONOSTANTE I 78 ANNI HA INSISTITO PER GIRARE TUTTE LE SCENE ACROBATICHE, AVRA' BISOGNO DI UN INTERVENTO CHIRURGICO - IL FILM ERA GIA' STATO RINVIATO PER VIA DELLA PANDEMIA E ADESSO...

Dagotraduzione dal Sun

Harrison Ford sul set di Indiana Jones

Ha sfidato i nazisti, ha sconfitto il malvagio culto dei Thug e ha trovato il Santo Graal. Ma di fronte a un infortunio alla spalla, Harrison Ford ha dovuto issare bandiera bianca. Il Sun ha rivelato in esclusiva che le riprese del quinto episodio di Indiana Jones sono state sospese per almeno tre mesi per permettere all’attore di riprendersi.

Il film è quindi di nuovo nel caos, le riprese erano già state rinviate per via della pandemia. Un addetto ai lavori ha dichiarato: «È l'ultima uscita di Harrison come Indiana e tutti pensavano che sarebbe stata una navigazione semplice. Dopo i ritardi iniziali, tutti non vedevano l'ora di partire. Ma ora Harrison è ferito ed è peggio di quanto si pensasse».

«I capi del film si sono riuniti per elaborare la programmazione ed è il caos. Il primo momento in cui pensano di poter riavviare la produzione è settembre. Non era quello che ci si aspettava, quindi dover cambiare tutto è un duro colpo. Tutti erano preoccupati per Harrison e sono contenti che sia in via di guarigione».

Harrison Ford sul set di Indiana Jones 2

L'attore è rimasto ferito la scorsa settimana durante le riprese. Al momento la Disney ha rilasciato una dichiarazione che confermava la notizia e affermava che le riprese sarebbero continuate. È stato poi rivelato che Harrison avrebbe avuto bisogno di un intervento chirurgico.

Ora la troupe cinematografica ha bisogno di uno stop di almeno 12 settimane. Come la maggior parte degli attori, Harrison Ford insiste ancora nel fare tutte le acrobazie, anche se è vicino agli 80 anni.

Harrison Ford

Steven Spielberg ha ammesso di essere stato un "idiota" per aver permesso a Harrison di affrontare scene rischiose come la corsa sui massi ne “I predatori dell'arca perduta”. Ha detto: «Harrison si è offerto volontario per farlo da solo. C'erano cinque riprese della roccia da cinque angolazioni diverse, ognuna fatta due volte, quindi Harrison ha dovuto correre sulla roccia dieci volte. Lo ha fatto per dieci volte e ha battuto le probabilità. È stato fortunato, e io sono stato un idiota ad averglielo fatto provare».

Harrison Ford - Indiana Jones Harrison Ford - Indiana Jones 2 sean connery harrison ford indiana jones Harrison Ford 2