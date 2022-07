HARRY PREPARA UN BEL PACCO DI NATALE ALLA FAMIGLIA! – ENTRO LA FINE DELL’ANNO USCIRÀ IL LIBRO DI MEMORIE DEL PRINCIPINO SCAPPATO A HOLLYWOOD CON LA MOGLIETTINA MEGHAN. IL VOLUME PROMETTE DI ESSERE UN RESOCONTO “SENTITO E INTIMO” DELLA SUA VITA NELLA FAMIGLIA REALE. UN BEL CETRIOLONE PER ELISABETTA, CARLO E WILLIAM, CHE DOVRANNO DECIDERE UNA VOLTA PER TUTTE COSA FARE DELL’EREDE DISEREDATO…

La famiglia reale inglese è famosa per il suo amore per i regali di Natale originali - nel corso degli anni sono stati segnalati sedili da bagno, tazze comiche e criceti giocattolo che cantano - ma “Royalist” (la newsletter del Daily Beast dedicata alle vicende di casa Windsor, ndDago) presume che la Regina Elisabetta non scarterà una copia del libro di memorie del Principe Harry, che promette di essere un resoconto "sentito e intimo" della sua vita nella famiglia reale in questo periodo di festa.

Milioni di suoi sudditi, tuttavia, probabilmente lo faranno: oggi si è saputo che il libro di memorie è stato terminato, consegnato agli editori e firmato dagli avvocati. Si era ipotizzato che fosse stato ritardato o addirittura cancellato, dal momento che gli editori non avevano ancora indicato una data di pubblicazione o annunciato un programma di pubblicità.

Tuttavia, sembra che ora ci siano tutte le possibilità che la casa editrice Penguin Random House lo porti sugli scaffali appena in tempo per le festività del Ringraziamento e del Natale.

Il Sun riporta che il ghostwriter JR Moehringer, coautore dell'autobiografia Open di Andre Agassi, ha terminato il manoscritto quest'estate.

Una fonte ha dichiarato al The Sun: "Il manoscritto è stato terminato e sottoposto a tutti i processi legali. È finito e non è più nelle mani di Harry. La data di pubblicazione è stata posticipata una volta, ma è in linea con la fine dell'anno".

Harry stesso ha dichiarato che il libro racconterà la sua storia: "gli alti e i bassi, gli errori, le lezioni apprese... un resoconto di prima mano della mia vita che sia accurato e del tutto veritiero".

L'autore reale Christopher Andersen aveva precedentemente dichiarato al Daily Beast: "Gli agenti del Principe Carlo si sono affannati per mesi a cercare di scoprire quali altre notizie bomba usciranno dal volume, ma senza successo. Nessuno si aspettava che il libro di Harry fosse un regalo ai suoi parenti. Ma sulla scia del Giubileo si ha la sensazione che “i guanti siano davvero tolti".

Il biografo di Harry, Duncan Larcombe, ex redattore reale del Sun, ha dichiarato in passato al Daily Beast che l'incertezza sul contenuto del libro impedisce la riconciliazione tra le famiglie in conflitto: "Come possono i reali riaccogliere Harry nell'ovile quando si è effettivamente trasformato in un giornalista? Finché quel libro pende su di loro come una spada di Damocle, come ci si può aspettare che porgano un ramoscello d'ulivo?”

"Una volta uscito il libro, William dovrà decidere cosa fare con Harry, ma non farà nulla finché non saprà cosa c'è scritto in ogni pagina. La realtà è che se, come membro anziano della famiglia reale, hai scritto un libro rivelatore, hai infranto la regola numero 1 della famiglia reale".

La scorsa settimana Page Six ha riferito che il libro sarebbe uscito, come previsto, in autunno: "È succoso, questo è certo", e un'altra ha commentato: "Ci sono molte storie nuove sul passato di cui Harry non ha mai parlato prima, sulla sua infanzia... ci sono alcuni contenuti che dovrebbero rendere nervosa la sua famiglia".

