15 gen 2020 19:42

HARRY, SE BUTTA MALE UN POSTO IN CUCINA NON TE LO LEVA NESSUNO - BURGER KING CAVALCA L’ONDA DELLA "MEGEXIT" E SU TWITTER OFFRE UN POSTO DI LAVORO AL DUCA DI SUSSEX: “HARRY, QUESTA ROYAL FAMILY TI PUÒ DARE UN LAVORO PART-TIME” - EFFETTIVAMENTE PRIMA DI PROPORRE UN POSTO A TEMPO PIENO A UNO CHE NON HA MAI LAVORATO CI PENSANO BENE…