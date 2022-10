27 ott 2022 19:51

HEAVY "META" - I TITOLI DELLA HOLDING CHE CONTROLLA FACEBOOK CROLLANO IN BORSA: L'AZIENDA DI ZUCKERBERG HA PERSO IL 25% IN APERTURA AL NASDAQ, TORNANDO AI VALORI DEL 2015: 101 DOLLARI PER AZIONE - A PESARE I DATI DELUDENTI DELLA TRIMESTRALE, CON UTILI E FATTURATO IN CALO. IL PROBLEMA PRINCIPALE È LA DIVISIONE CHE SI OCCUPA DI CREARE IL METAVERSO, CHE HA BRUCIATO 9 MILIARDI DI DOLLARI IN 9 MESI - AL MOMENTO L'INVESTIMENTO NON HA RIPAGATO: META AVEVA INIZIALMENTE FISSATO L'OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE 500.000 UTENTI ATTIVI MENSILI ENTRO LA FINE DEL 2022, MA…