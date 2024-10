HEZBOLLAH OFFRE UN ALTRO BERSAGLIO A NETANYAHU: NAIM QASSEM È STATO PROCLAMATO NUOVO LEADER DEL “PARTITO” SCIITA LIBANESE - QASSEM, 71ENNE, È STATO A LUNGO VICE SEGRETARIO GENERALE DEL MOVIMENTO, MA NONOSTANTE QUESTO INCARICO ERA CONSIDERATO UNA FIGURA DI SECONDO ORDINE. MA LE ALTERNATIVE SCARSEGGIANO (LA LINEA DI COMANDO È STATA ELIMINATA DA ISRAELE” – I PASDARAN IRANIANI MINACCIANO: “IL REGIME SIONISTA DOVRÀ AFFRONTARE COLPI ANCORA PIÙ DEVASTANTI”

1. NAIM QASSEM NUOVO LEADER DI HEZBOLLAH

naim qassem

(ANSA) - E' Naim Qassem il nuovo leader di Hezbollah. Lo ha riferito la tv al Manar dello stesso movimento armato libanese. Qassem, 71 anni, originario del sud del Libano, ha ricoperto a lungo la carica di vice segretario generale del partito sciita libanese.

Nonostante questo incarico formalmente di rilievo, Qassem è stato da più parti considerato una figura di secondo ordine rispetto al defunto leader, Hasan Nasrallah, e a quello che per diversi anni era stato indicato come suo successore, Hashem Safieddin.

I VERTICI DI HEZBOLLAH ELIMINATI - CORRIERE DELLA SERA

Sia Nasrallah che Safieddin, entrambi uccisi da Israele, erano sayyid, ovvero appartenevano alla schiera dei 'discendenti del profeta' Maometto, una vera e propria nobiltà morale e politica nello sciismo politico. Qassem - che indossa il turbante bianco, non un sayyid ma uno shaykh - è una figura di rispetto che però non detiene quella autorità religiosa e politica dei sayyid, che indossano il turbante nero.

2. PASDARAN, 'PRESTO ATTACCHI PIÙ DEVASTANTI CONTRO ISRAELE'

(ANSA) - "Il regime sionista dovrà affrontare colpi ancora più devastanti nei prossimi giorni": lo ha detto oggi il vice comandante delle Guardie rivoluzionarie, Mohammadreza Naghdi, come riporta la Tv di Stato.

MEME SULLE UCCISIONI DI HANIYEH, NASRALLAH E SINWAR

"I sionisti saranno sorpresi dai colpi", ha aggiunto, sottolineando che "i i popoli di Palestina e Libano hanno scelto una leadership e una percorso corretti... invece dei leader nazionalisti palestinesi, che non hanno un modo di pensare realistico e religioso. In questo modo, hanno fatto una grande mossa e hanno messo in ginocchio gli Stati Uniti".

