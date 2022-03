A HOLLYWOOD FANNO CONFUSIONE TRA CINEMA E REALTA' - AMY SCHUMER, CHE CONDURRA' LA SERATA DI PREMIAZIONE DEGLI OSCAR, HA PROPOSTO ALLA PRODUZIONE DI OSPITARE UN INTERVENTO DEL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY - "PENSO SIA UNA GRANDE OPPORTUNITA', CI SONO COSI' TANTI OCCHI PUNTATI SUGLI OSCAR, MA NON SONO IO A PRODURRE L'EVENTO" - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Amy Schumer 2

L’attrice Amy Schumer ha detto che durante la premiazione degli Oscar vorrebbe ospitare il presidente ucraino Vlodomyr Zelensky. Schumer, che condurrà la 94esima edizione degli Academy Awards domenica 27 marzo insieme a Regina Hall a Wanda Sykes, ha rivelato a Drew Barrymore di aver chiesto alla produzione di poter mandare in onda un intervento del presidente.

Drew Barrymore e Amy Schumer

«Penso che sia una grande opportunità per commentare almeno un paio di cose. Ho alcune battute che mettono in evidenza il tipo di condizione attuale», ha detto Schumer. «Voglio dire che stanno accadendo così tante cose orribili che sembra difficile concentrarsi su una sola», ha detto Amy. «In realtà volevo trovare un modo per avere Zelensky collegato via satellite oppure una registrazione o qualcosa del genere perché ci sono così tanti occhi puntati sugli Oscar. Non ho paura di farlo, ma non sono io a produrre gli Oscar».

Drew Barrymore e Amy Schumer 2

Amy non ha spiegato se i produttori hanno accettato l'offerta di entrare in contatto con il presidente ucraino mentre il suo paese rimane sotto l'assedio degli invasori russi.