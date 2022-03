HOLLYWOOD PRENDE LE DISTANZE DALLA RUSSIA, MA UN TEMPO IN MOLTI ERANO AMICI DI PUTIN - TRA I VIP CHE SI SONO AVVICINATI A "MAD VLAD" CI SONO ANCHE LEONARDO DI CAPRIO, OLIVER STONE E JACK NICHOLSON - LE STAR CHE OGGI DENUNCIANO LE AZIONI DI PUTIN SONO LE STESSE CHE SI SONO FATTE RITRARRE ACCANTO ALLO ZAR DI TUTTE LE RUSSIE AIUTANDO A NORMALIZZARE LA SUA IMMAGINE AGLI OCCHI DEL MONDO - VIDEO

Articolo di “The Guardian” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

PUTIN CANTA BLUEBERRY HILL

È stato uno di quei momenti surreali in cui l'intrattenimento leggero si scontra con la storia. Vladimir Putin ha cantato la canzone Blueberry Hill in un evento di beneficenza per bambini a San Pietroburgo nel 2010, mentre una folla di celebrità - tra cui Sharon Stone, Kevin Costner, Kurt Russell, Goldie Hawn, Gérard Depardieu, Vincent Cassel e Monica Bellucci - applaudiva come se fossero all'asilo.

Quando il politico ha recitato la battuta iniziale - "Ho ritrovato il mio entusiasmo" - i pensieri dell'invasione georgiana o dell'avvelenamento di Alexander Litvinenko non sembravano affiorare con urgenza nella testa di nessuno. Sapendo quello che sappiamo ora, lo spettacolo suona più come l'interpretazione del Dr Evil di Just the Two of Us - ma molto meno divertente.

LEONARDO DI CAPRIO VLADIMIR PUTIN

Nel 2022, dopo lo spietato assalto di Putin all'Ucraina, gli ospiti presenti quel giorno devono sentirsi molto ingenui, forse persino vergognarsi - ma non sono le uniche celebrità occidentali che hanno fatto amicizia con Putin. In difesa di questo gruppo, erano stati prenotati per apparire da Samuel Aroutiounian, un newyorkese specializzato nel portare talenti di Hollywood in Russia e che in seguito ha detto che non era a conoscenza che Putin sarebbe apparso. Scrive il The Guardian.

Ora, mentre grandi nomi, da Angelina Jolie a Sean Penn e Mark Ruffalo, esprimono il loro sostegno all'Ucraina assediata, Hollywood deve rimpiangere i giorni in cui un'apparizione pubblica con Putin non era fuori discussione. A metà degli anni '00, si era limitato a rosicchiare qualche provincia ex sovietica e ad allontanare lo strano dissidente - eventi che non preoccupavano la maggior parte dei lettori di Entertainment Weekly.

JEAN CLAUDE VAN DAMME PUTIN

La Russia era un importante mercato cinematografico emergente, e saldamente nel circuito delle giunte delle celebrità. Così Jean-Claude Van Damme, nel 2007, poteva allegramente lucidare le credenziali da macho del presidente ad un evento di MMA a San Pietroburgo, mentre Leonardo DiCaprio faceva le fusa al suo compagno amante dei felini durante un summit sulla conservazione dei grandi felini nel 2010.

La sua egemonia era ormai consolidata, Putin aveva già una macchina dell'intrattenimento nazionale che lavorava duramente a suo favore. Channel One - discendente della stazione televisiva statale dell'era sovietica RTO - aveva prodotto Night Watch e Day Watch, due aspiranti blockbuster globali che mettevano una lucentezza manichea sulla caotica Russia post-comunista che Putin aveva sedato all'inizio del XXI secolo.

STEVEN SEAGAL VLADIMIR PUTIN

"L'oscurità significa libertà e la luce significa responsabilità - e, nella vita reale, Putin, di sicuro, è una luce", disse il regista Timur Bekmambetov all'epoca. "Sta cercando di sistemare tutto, di rendere tutto organizzato. Ma è molto negativo per la libertà". Forse la successione di film militari sciovinisti che anche l'industria cinematografica russa stava iniziando a sfornare - tra cui 9th Company del 2005, Admiral del 2008 e Stalingrad del 2013 - erano un vero campanello d'allarme della sua effettiva fedeltà.

Ma Putin - criticato per le sue aggressioni in Cecenia e in Georgia, e con i sospetti che serpeggiavano intorno alle agenzie statali dopo gli omicidi di Litvinenko e Anna Politkovskaya - aveva un gran bisogno di legittimità internazionale. Le foto con le grandi star e l'implicito ingresso nell'area VIP dell'intrattenimento globale di massa hanno aiutato a normalizzare il suo stato canaglia agli occhi del mondo.

MICKEY ROURKE CON LA MAGLIETTA DI PUTIN

O così supponeva. Nel 2014, quando Putin aveva annesso la Crimea e a quel punto era ovvio che non avrebbe ceduto la leadership tanto presto, Hollywood cominciava a essere timida. Parlando alla rivista Time, la mente di Blueberry Hill Aroutiounian ha detto della A-list: "Sono molto più preoccupati di non uccidere le loro carriere. [Nell'attuale clima politico] non sanno cosa succederà loro quando torneranno a casa. Si prenderanno un sacco di botte".

VLADIMIR PUTIN JACK NICHOLSON

Con la sua aria imperscrutabile, i suoi machiavellici schemi geopolitici e l'abitudine dei suoi oppositori di morire in stravaganti assassinii, Putin assomigliava sempre più a un arcicattivo da cartone animato del tipo Blofeld. La sua agenzia di intelligence militare straniera si chiamava addirittura GRU, come il cattivo di Cattivissimo Me. Ma c'era ancora un gruppo di rifiutati del mondo del cinema che non si preoccupavano del suo crescente status di paria: non solo Depardieu, ma anche Mickey Rourke, Steven Seagal e il regista Oliver Stone. In effetti, questo insieme di iconoclasti coriacei e libertari sembrava abbracciarlo attivamente.

Tre di loro rientravano nel campo degli utili-idioti. Depardieu ha preso la cittadinanza russa, e la sua rinfrescante flat tax del 13%, nel 2013, dopo aver criticato il governo francese sui suoi piani di prelievo. In termini amichevoli con Putin, ha definito la Russia "una grande democrazia" in una lettera aperta. A un festival del cinema lettone nel 2014, Depardieu era abbastanza su di giri per dichiarare l'Ucraina "parte della Russia". I carri armati rotolano attraverso il confine nel 2022 e il suono della tarte à l'humble che viene scofanata: "Sono contro questa guerra fratricida", ha detto. "Io dico: 'Fermate le armi e negoziate'".

LEONARDO DI CAPRIO VLADIMIR PUTIN

Rourke, nel frattempo, è rimasto indifferente all'incursione di Putin in Crimea e lo ha giudicato "un vero signore" mentre comprava una maglietta con la faccia del leader in un grande magazzino di Mosca nel 2014. "L'ho incontrato un paio di volte ed è stato un ragazzo normale molto cool, mi ha guardato dritto negli occhi", ha detto a Sky News. È facile supporre che questa sia stata una specie di trovata pubblicitaria da parte dell'uomo che una volta ha fatto l'inferno, ma lui ha offerto la sua ragazza russa come vera ragione: "È tutta una questione di famiglia. Non me ne frega un cazzo della politica. Non è il mio campo".

Seagal non prova nemmeno a giocare la carta "esci gratis di prigione". Ottenuta la cittadinanza russa nel 2016, aveva già definito l'annessione della Crimea da parte di Putin "molto ragionevole" e lodato il presidente come "uno dei più grandi leader viventi del mondo". Con il suo vecchio amico che ora cestina il resto dell'Ucraina, ha solo ridotto il suo sostegno di una tacca: "Guardo la Russia e l'Ucraina come una sola famiglia e credo davvero che sia un'entità esterna che spende enormi somme di denaro in propaganda per provocare i due paesi ad essere in contrasto tra loro", ha detto a Fox News.

OLIVER STONE PUTIN

Si può capire perché - in una sorta di versione botox del 21° secolo dei Dieci di Hollywood - tre attori strafatti potrebbero identificarsi e voler convivere con il presidente russo. Il caso di Stone è più complicato. Aveva già fatto documentari su Fidel Castro e Hugo Chávez, quindi con la sua passata propensione per le figure rivoluzionarie, Putin era un logico candidato successivo. La serie di quattro ore del 2017 del regista, The Putin Interviews, indubbiamente asseconda il leader, ma nel farlo lo tira fuori in tutto il suo blando cinismo. Sceglie anche i suoi momenti per sfidarlo: sulla Cecenia, sulla "democrazia" russa, sulle interferenze elettorali.

Non è difficile capire cosa ha ottenuto Stone discutendo di realpolitik con l'avversario del suo paese. La domanda più grande è come Putin abbia beneficiato di questo accordo. La serie, insistendo continuamente sull'equivalenza tra l'espansionismo americano e quello russo, potrebbe aver fatto parte della sua più ampia strategia di disinformazione? Gettare un osso stuzzicante ai simpatici liberali anti-imperialisti per distrarli dal suo vero scopo durante il periodo: radicalizzare la destra nativista degli Stati Uniti e dell'Europa.

GERARD DEPARDIEU CON IL PASSAPORTO RUSSO

Almeno la relazione di Stone con Putin ci ha dato l'opportunità di sederci e guardare la superficie dell'uomo - anche se non è riuscita a capire cosa c'è oltre. In una vignetta notevole, il regista fa sedere l'autocrate per la sua prima visione del Dottor Stranamore. Mentre il montaggio climatico delle nuvole a forma di fungo si svolge, Putin sembra vagamente divertito da questa rappresentazione della distruzione reciprocamente assicurata: "Non è cambiato nulla". Forse questo è ciò che il treno delle celebrità moscovite ha contribuito ad oscurare per tutto il tempo - per Putin, si è sempre trattato davvero di una realtà più fredda e dura.