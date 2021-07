30 lug 2021 13:21

A HOLLYWOOD SE NON HAI UN TRANS IN FAMIGLIA NON SEI NESSUNO - JAMIE LEE CURTIS ANNUNCIA CHE IL FIGLIO THOMAS E' DIVENTATO FEMMINA E ORA SI CHIAMA RUBY - LA RAGAZZA SI SPOSERA' L'ANNO PROSSIMO, NON SI SA SE CON UN UOMO O UNA DONNA - "NON CREDO CHE SIANO AFFARI DI NESSUNO CONOSCERE LA SESSUALITA' DELLE PERSONE" - L'ATTRICE HA ANCHE RACCONTATO DEL SUO PASSATO DI DIPENDENZA ALL'ALCOL E AGLI ANTIDOLORIFICI: "SONO SOBRIA DA 22 ANNI. E' IL MIO PIU' GRANDE SUCCESSO"