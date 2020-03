HOLLYWOOD TREMA: MEGHAN MARKLE VUOLE TORNARE SUL MERCATO – L’ATTRICETTA, SMOLLATI I COMPITI REALI, HA INCARICATO IL SUO AGENTE DI TROVARLE UN RUOLO IN UN FILM – NON UNA PELLICOLA QUALUNQUE PERCHÉ LA DUCHESSA VORREBBE INTERPRETARE UN RUOLO DA SUPER EROINA – AL MOMENTO HA GIÀ UN ACCORDO CON LA DISNEY PER REGISTRARE UN CAMEO COME VOCE FUORI CAMPO E, GUARDA CASO, LO STUDIO POSSIEDE ANCHE LA MARVEL…

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

meghan e harry

L’idea che in ogni donna si nasconda una moderna Wonder Woman Meghan Markle l’ha sempre avuta, ma adesso questa convinzione potrebbe diventare realtà e a vestire i (succinti) panni dell’eroina che salva il mondo sarebbe proprio la Sussex.

Ovviamente al cinema. A dar retta infatti a quanto riporta il Mail on Sunday, complice la Megxit e la necessità di diventare economicamente indipendente dalla corona britannica, la moglie del principe Harry starebbe pensando di rientrare a Hollywood e il modo migliore per farlo sarebbe quello di interpretare il ruolo (strapagato) di un supereroe in un film di successo.

meghan markle a deal or no deal 6

Ecco perché avrebbe chiesto al suo agente, Nick Collins della Gersh Agency (lo stesso che la rappresentava anche ai tempi di «Suits») di cercarle una parte adatta. «Il suo agente ha detto che Meghan vuole tornare a recitare e fare parte di un cast di un film del genere supereroi – ha spifferato una fonte anonima al domenicale – quindi lui sta attivamente cercando un film di questo genere e dice che lei è disponibile e aperta a sentire le offerte migliori».

meghan markle a deal or no deal 8

L’accordo con Disney

La Markle avrebbe già chiuso un accordo con la Disney per registrare un cameo come voce fuori campo (ma in questo caso il compenso andrebbe in beneficenza) e, guarda caso, lo studio possiede anche la Marvel e i diritti di tutti i suoi personaggi, il che potrebbe facilitare il ritorno sulle scene della duchessa, ancora come voce fuori campo o persino sullo schermo.

«Meghan sa di non poter sostenere un film come attrice principale, perché la gente non riuscirebbe a superare il fatto che lei è Meghan Markle – ha continuato l’insider – ma è determinata a tornare a recitare ed è convinta che un film con un cast numeroso sia la strada da percorrere…

meghan markle

Qualcosa che paghi tanto, ma che non la metta al centro della scena, per questo sta organizzando una serie di incontri a Hollywood. Un tempo i film della Marvel erano stigmatizzati, ma adesso sono il più grande mercato al mondo ed è quello che Meghan vuole». E come disse il marito Harry in tempi non sospetti, «quello che Meghan vuole, Meghan ottiene»: sarà così anche stavolta?

MEGHAN MARKLE

Ospite al Met Gala senza Harry

In attesa di sciogliere il quesito cinematografico, la Sussex potrebbe fare le prove generali per il suo rientro nel giro che conta partecipando al Met Gala che si terrà a New York il prossimo 4 maggio e dove è stata invitata insieme all’editor di Vogue, Edward Enninful.

meghan markle 7

«Il Met Gala è dedicato al gotha dello spettacolo – ha rivelato una fonte al Sun – e naturalmente Meghan è stata uno dei primi nomi sulla lista degli ospiti. Il gruppo di Edward è entusiasta che andranno insieme, anche perché l’idea di Meghan è di uscire occasionalmente senza Harry, così da rafforzare la sua presenza a Hollywood».

