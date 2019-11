TUTTI A LETTO: ARRIVA L’INFLUENZA! O FORSE NO – LE REGOLE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER NON BECCARSI L’INFLUENZA CHE OGNI ANNO COLPISCE IN MEDIA UN ITALIANO SU 10 – LA MISURA PIÙ EFFICACE È VACCINARSI. AIUTA ANCHE LAVARSI BENE LE MANI – SE SI VIENE COLPITI BISOGNA RICORDARSI DI NON RICORRERE ALL’ANTIBIOTICO, DI UTILIZZARE UN FAZZOLETTO PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS QUANDO SI STARNUTISCE O TOSSISCE, ARIEGGIARE GLI AMBIENTI CHIUSI E…