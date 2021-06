HOUSE OF SCAZZI - NUOVE ROGNE PER GLI EREDI GUCCI. ALEXANDRA ZARINI PORTA IN TRIBUNALE LA MADRE PATRICIA GUCCI E LA NONNA PER NEGLIGENZA: SECONDO L’ACCUSA ENTRAMBE SAPEVANO DEGLI ABUSI SUBITI DA BAMBINE DA LEI E DALLA SORELLA VICTORIA GUCCI-LOSIO DA PARTE DEL PATRIGNO JOSEPH RUFFALO - A LORO DIFESA LE DUE DONNE SOSTENGONO DI NON AVER SOSPETTATO NULLA E CHIAMANO A TESTIMONIARE VICTORIA CHE CONFERMA GLI ABUSI, MA…

Dagotraduzione da Dnyuz

patricia gucci 1

Negli ultimi mesi, le scene dal Lago di Como in Italia, dove Ridley Scott sta girando “The House of Gucci”, il film sull'omicidio di Maurizio Gucci da parte di sua moglie, hanno fatto tendenza sui social media. Gli spettatori hanno commentato i vestiti e le star, Adam Driver e Lady Gaga, mentre la famiglia ha protestato contro il film, accusato da Patricia Gucci (figlia di Aldo) di «rubare l'identità di una famiglia per realizzare un profitto, per aumentare il reddito del Sistema di Hollywood».

Ma fuori dai riflettori, in California, è stato aggiunto un altro capitolo alla saga oscura della vita reale degli eredi di Guccio Gucci.

alexandra zarini

Il 26 aprile, Patricia Gucci, figlia di Aldo e cugina di Maurizio Gucci, e sua madre Bruna Palombo, hanno presentato una mozione per fermare la causa intentata dalla primogenita di Patricia, Alexandra Zarini, che ha accusato il patrigno Joseph Ruffalo di abusi sessuali e la madre e la nonna di negligenza.

Patricia Gucci e la madre, Bruna Palombo, nel loro ricorso, hanno negato le accuse di collusione. La Gucci sostiene che anche l’altra figlia, Victoria Gucci-Losio, finora rimasta estranea alla vicenda, è stata vittima di Ruffalo e che Alexandra ha intentato la causa solo per ottenere denaro dalla famiglia.

È la prima volta che Victoria Gucci-Losio viene nominata pubblicamente come parte del caso (non è stata inclusa nella documentazione prodotta dalla sorella) e segna uno scisma sempre più profondo nella famiglia che non è più coinvolta nel marchio Gucci dal 1993.

Victoria Gucci-Losio

Ruffalo, ex manager musicale, è stato sposato con Patricia Gucci dal 1993 al 2008; i due hanno vissuto insieme a Los Angeles dal 1992 al 1998. Patricia Gucci ha divorziato da lui quando la figlia le ha confessato che nel 2007 il signor Ruffalo aveva abusato di lei da quando aveva 6 anni e di sua sorella da quando ne aveva 4.

Alexandra Zarini ha anche intentato una denuncia penale contro Ruffalo a Beverly Hills, California, e a Windsor, in Inghilterra; lei, sua madre e le sue sorelle si sono trasferite ad Ascot, a sud di Windsor, nel 1998, dove gli abusi sarebbero continuati ad ogni visita di Ruffalo. Entrambe le indagini stanno proseguendo.

Il signor Ruffalo ha finora evitato di farsi notificare la causa in California. Il suo avvocato ha detto al New York Times che «non è a conoscenza di tutte le accuse contenute nel reclamo. Ciò di cui è stato informato, lo nega con veemenza e categoricamente».

patricia gucci e aldo gucci 1

Patricia Gucci e la madre Bruna Palombo, nella loro mozione, hanno contestato l’autorità del tribunale della California (Gucci vive in Svizzera e la madre in Italia) e sostenuto con forza di non essere state a conoscenza degli abusi. Secondo le carte depositate, Alexandra Zarini avrebbe detto alla sorella di non «dire mai a nessuno, e in particolare alla madre, degli abusi». Le due donne hanno anche insinuato che la causa intentata da Alexandra Zarini sia solo un modo per ottenere denaro dalla famiglia, e che l'attenzione negativa della stampa generata dalla causa li costringerà a fornire «un accesso anticipato all’eredità a cui crede di avere diritto».

victoria gucci losio

In una dichiarazione al New York Times, Zarini ha detto: «Insinuare che sono io la colpa per gli abusi sessuali perpetrati dall'ex marito di Patricia sulla mia sorellina, quando io stessa sono stata vittima di abusi, dimostra un profondo malinteso del trauma e degli effetti psicologici dell'abuso sessuale su un bambino piccolo».

Zarini ha istituito una fondazione, la Alexandra Gucci Children's Foundation, per combattere gli abusi sessuali sui bambini.

Gucci-Losio, 31 anni, che vive in Italia, è stata trascinata nella mischia. Ha confermato l'accusa di essere stata abusata dal signor Ruffalo e che lei e sua sorella avevano discusso di ciò che stava accadendo.

Anche se voleva che Ruffalo fosse assicurato alla giustizia, Gucci-Losio ha detto che non voleva essere coinvolta nella causa legale da sua sorella. «Non volevo esporre pubblicamente il mio trauma al mondo, e volevo andare avanti con la mia vita», ha detto. «Sapevamo che il nome della famiglia avrebbe attirato l'attenzione. La decisione di tacere è stata quella di proteggerci».

patricia gucci alexandra zarini

Gucci-Losio ha detto di non essere a conoscenza del fatto che sua sorella «intendeva intentare un'azione legale contro nostra madre e nostra nonna» ed è rimasta «"scioccata" dalle accuse», motivo per cui ha accettato di essere nominata nell'atto di risposta di sua madre. Ha contestato l'affermazione di sua sorella secondo cui sua madre e sua nonna erano a conoscenza dell'abuso ««nel momento in cui si verificava». (Attualmente lavora con sua madre sul marchio di valigie di lusso che Patricia ha lanciato nel 2019).

aldo gucci bruna palombo e la figlia patricia

Gucci-Losio ha detto di essere stata in contatto regolare con Zarini fino alla causa, ma che non parlano da quando è stata presentata. La data del tribunale del 20 agosto è stata fissata per ascoltare la mozione della signora Gucci. La signora Gucci-Losio ha detto di non essere stata ancora chiamata come testimone.

«Se mi viene chiesto di testimoniare, sono pronta a farlo», ha detto. «Per quanto sarà difficile per me dover rivivere tutto di nuovo, farò ciò che è necessario».

Se è così, ancora una volta la saga dei Gucci potrebbe giocare agli occhi del pubblico per ragioni che non hanno nulla a che fare con le borse o con Hollywood.

alexandra zarini patricia gucci 3 patricia gucci 2

lady gaga e al pacino 1

aldo e maurizio gucci

patricia gucci e aldo gucci 2