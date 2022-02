7 feb 2022 12:25

LE IDIOZIE DEI PADRI NO VAX NON RICADANO SUI FIGLI - UN BIMBO DEVE SUBIRE UN DELICATO INTERVENTO AL CUORE ALL'OSPEDALE SANT'ORSOLA DI BOLOGNA MA LA FAMIGLIA RIFIUTA TRASFUSIONI DI SANGUE DA DONATORI VACCINATI CONTRO IL COVID-19: ADDIRITTURA È PARTITO UN TAM TAM IN CHAT DI AMBIENTI NO VAX PER REPERIRE "VOLONTARI" NON IMMUNIZZATI PRONTI A DONARE - IL CASO È FINITO IN TRIBUNALE...