ILARIA D'AMICO E GLI INVESTITORI DELLA JUVENTUS

Dagonews

ILARIA DAMICO

Chi trova una D’Amico perde un tesoro. Dopo le ultime gaffe (l’“approccio quasi partenopeo” dei tifosi dell’Ajax e quella sul sudcoreano Son che “non viene da un regime democratico”) Ilariona ne sbaglia un’altra: ieri sera, dopo l’eliminazione della sua cara Juventus dalla Champions League, prova a lenire le ferite del bianconeri esaltando le performance borsistiche della Juventus: “Non dimentichiamoci che anche gli investitori continuano a tributare alla Juventus affidabilità e investimenti anche in Borsa”. E oggi che succede? Per il titolo in Borsa è una Caporetto: -21% in apertura, adesso siamo a meno 16,86%.

ILARIA D'AMICO

UNA GAFFE AL GIORNO TOGLIE LA D'AMICO DI TORNO? IL DUBBIO È CHE CERTI SVARIONI DI ILARIONA DERIVINO DALLA MONTANTE FAZIOSITA’ DELLA CONDUTTRICE (INNAMORATA DEL SUO GIGI)

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/gaffe-giorno-toglie-39-amico-torno-dubbio-che-200858.htm

L’EDITORIALISTA DI ‘REPUBBLICA’ MAURIZIO CROSETTI BASTONA ILARIA PER LA SUA GAFFE NEL PRE-PARTITA DI AJAX-JUVE

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ldquo-arriva-momento-cui-importante-che-amico-ti-dica-200834.htm

LE LACRIME DI ILARIA DAMICO A CARDIFF DOPO JUVENTUS REAL MADRID

CONTINUA LO "SPUTTANAPOLI" DI ILARIA D’AMICO: "I TIFOSI DELL’AJAX? APPROCCIO QUASI PARTENOPEO COI FUOCHI D'ARTIFICIO...DA TRICCHEBALLACCHE!"

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/continua-quot-sputtanapoli-quot-ilaria-rsquo-amico-quot-tifosi-200728.htm

ILARIA, QUESTI SON STRAFALCIONI! – LA D’AMICO INCAPPA IN UNA GAFFE ALLA FINE DI TOTTENHAM CITY SUL COREANO SON: “NON VIENE DA UN REGIME DEMOCRATICO”

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ilaria-questi-son-strafalcioni-ndash-rsquo-amico-incappa-200669.htm

i meme su diego simeone e ilaria damico