Ilaria D'Amico in diretta su #Sky nel prepartita di #AjaxJuventus sui tifosi olandesi che ieri notte hanno fatto casino sotto l'albergo della Juve "Approccio quasi partenopeo, triccheballacche quello dei tifosi di casa" Supponente, offensiva, senza pudore, inadeguata VERGOGNA ! pic.twitter.com/6oWxo2RVou — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) 10 aprile 2019

Maurizio Crosetti, editorialista di Repubblica, ha commentato lo scivolone commesso della D’amico con un tweet: “Arriva il momento in cui è importante che un amico, un parente, un congiunto, al limite un portiere ti dica “senti, davvero, forse è meglio basta così”. Chissà se Ilaria D’Amico ha quell’amico”.

“Amsterdam ha raccontato di una vigilia di partita con un approccio quasi partenopeo con “triccheballacche” e fuochi d’artificio per disturbare il sonno degli avversari”: questa frase detta da Ilaria D’Amico prima di Ajax-Juventus (in riferimento ai fuochi d’artificio esplosi fuori dell’hotel nel quale alloggiavano calciatori e dirigenti della Juventus ad Amsterdam), non è passata inosservata e sui social la giornalista è stata attaccata dai napoletani. A cominciare dall’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post. “Credo che la redazione di Sky debba chiedere scusa, per quanto dice quella sottospecie di giornalista della D’Amico, a tutti i napoletani...” il testo del post.

La conduttrice ha però, a titolo personale, fatto chiarezza. “Sono stupita e senza parole” di fronte agli attacchi “strumentali” ricevuti. “Non comprendo la ragione di questi attacchi, ma questo non cambia di certo né l’amore e il rispetto che ho per il Napoli e per la sua città, né il totale dissenso su questo modo di usare i social. Ho sempre riempito le mie trasmissioni di grandi apprezzamenti sul Napoli, come società e tifoseria, che reputo tra le più belle al mondo. Tutti fatti documentati perché avvenuti in diretta tv. Nonostante questo, qualcuno non perde occasione per attaccare”.

Poi entra nel dettaglio della frase incriminata: “Per essere sicura dell’assenza di riferimenti negativi delle mie dichiarazioni sono andata a rivedere la registrazione. Il mio riferimento all’ “atteggiamento quasi partenopeo” era esclusivamente relativo ai fuochi d’artificio che alcuni tifosi dell’Ajax hanno sparato di notte davanti all’albergo della Juventus. In riferimento a quello, e solo a quello, ho pensato alla notte di Capodanno, all’immagine che abbiamo della festa con i fuochi nella città partenopea.

Poi, solo successivamente, ho stigmatizzato gli episodi di altro tipo con scontri e fermati. Com’è possibile strumentalizzare tutto ciò?”. Quindi la D’Amico conclude: “Chi, per sfogo o per trovare piccoli spazi di pubblicità, si cimenta con il tiro al bersaglio a professionisti e personaggi pubblici mi lascia profonda amarezza. Quando poi a insultare sono esponenti politici locali l’amarezza si trasforma in indignazione”.

