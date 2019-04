IERI SERA È ANDATA IN ONDA UN’IRRESISTIBILE PAGINA DI TV: LE DUE AGENTI DELLA PRATI IN DIRETTA DALLA D’URSO A (NON) SPIEGARE IL MISTERO DI MARK CALTAGIRONE: ‘LUI E PAMELA ANDRANNO IN ESCLUSIVA A ‘VERISSIMO’’. ECCO TUTTE LE BUFALE SNOCCIOLATE DALLE DUE - UNA D’URSO SOSPETTOSA RIVELA: ‘ANCHE IO DA UN ANNO RICEVO MESSAGGI DA UNO CHE SI FIRMA MARCO CALTAGIRONE’, MENTRE IL PLOTONE DEGLI OPINIONISTI SBUGIARDA LE MANAGER. ALESSI E INTERRANTE MEJO DI WOODWARD E BERNSTEIN, CIACCI E MAYA IMPLACABILI - LA TREMENDA INTERVISTA (REGISTRATA) A PAMELA, COSTRETTA A SMENTIRSI: ‘È VERO, NON SIAMO ANCORA SPOSATI’. MA POI SI ARROTOLA IN UN’ALTRA PANZANA. QUALCUNO LA AIUTI