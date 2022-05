Non Ilary che ci regala la caduta in diretta?? #isola pic.twitter.com/6xH1vDZzzQ — iamalessio? (@iam_alessiio) May 16, 2022

Ivan Rota e l’arrendevole Sor Rotella per Dagospia

“Faccio un’altra Domenica In, che è faticosissima, e poi altro: ho tante offerte, magari qualcosa con Maria De Filippi e Mara Maionchi. Col ca… che vado in pensione!” ha dichiarato ridendo la grande Mara Venier che, con un botto di share, ha confermato la puntata serale di Domenica In. In collegamento con il direttore ha annunciat che Domenica In Show andrà in onda, non di domenica, ma venerdí 27 maggio.

A Mediaset gira una voce che, se confermata, sarebbe una bomba: come opinionisti del Grande Fratello Vip potrebbero esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear al posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ricordiamo che Malgioglio ha scritto canzoni per la Lear tra cui la scandalosa “Ho fatto l’amore con me”.

Torniamo al battibecco a Uno Mattina in Famiglia tra Monica Setta e Tiberio Timperi a causa di Stefano Dominella che ha fatto delle considerazioni offensive sugli abiti di Laura Pausini. Setta ha stoppato il discorso e Timperi si è adirato. La conduttrice, che ha difeso le donne in carne, ha ricevuto messaggi di solidarietà da parte di Andrea Delogu e Monica Giandotti. Ora pare tornato il sereno anche perché Timperi é felicissimo della sua avventura di attore nell’ultimo film di Massimiliano Bruno.

All’Isola dei Famosi il momento clou é stato la rovinosa caduta dallo sgabello di Ilary Blasi. Poi Mercedesz Henger dice di essersi affezionata troppo velocemente a Edoardo Tavassi. “La cosa sembrava reciproca”, aggiunge. La di lui sorella Guendalina la gela : “Da quanto io sapevo, prima di entrare stava con una persona”. La Henger replica: “Mi sono lasciata da pochissimo. Era una frequentazione”. Edoardo comunque la sfancula e si schiera con Nicolas Vaporidis. Al televoto Mercedes e Vaporidis mentre Marco Cucolo torna dalla sua Lory Del Santo.

Arrivano quattro naufraghi : Luca Daffrè e Gennaro Auletto sono apprezzati da Lory Del Santo: “Avete scelto bene”. Carmen Di Pietro è preoccupata. : “Sì ma gli dobbiamo dare da mangiare”. Pamela Petrarolo e Marco Maccarini arrivano dopo e rendono immune Lory Del Santo con la quale tutti ce l’hanno perché è troppo forte.

Laura Maddaloni accusa Vladimir Luxuria di avercela con lei, ma l’opinionista non ci sta: “Non è vero che ho avuto un accanimento contro di te dall’inizio, tant’è che ti ho anche definito all’inizio una persona schietta perché all’inizio mi sembravi schietta. Poi, cara Laura, io non ho fatto niente, hai fatto tutto tu!” Ieri sera eliminato anche Clemente Russo, marito della Maddaloni. Amen.

Sempre all’Isola, dopo le poesie, Carmen Di Pietro racconta favole . Ieri sera ha raccontato una versione demenziale di Cappuccetto Rosso, e poi i proverbi. L’ultimo:tutti i pettini vengono al nodo. Ma ci fa o ci é?

Noblesse obblige 1. A Monte-Carlo sta per iniziare la settimana della moda sotto il patrocinio della Principessa Charlène di Monaco e in passerella vedremo anche Pauline Ducruet con la sua linea di moda “genderless” Alter. Pauline é figlia di Stephanie di Monaco che anni orsono tentò a sua volta la carriera di stilista .

Noblesse obblige 2.Vittoria, figlia di Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau, ha dimostrato grande cuore ed è stata al confine con l’Ucraina per dare il proprio contributo durante la terrificante guerra scatenata dalla Russia. La bellissima Influencer si é resa disponibile anche per l’associazione Odissea nella Pace che si occupa di aiutare gli ucraini.

Can Yaman sarà protagonista della serie tv intitolata ‘El Turco’ che vedrà anche la partecipazione di Hande Ercel. Tra pochi giorni il suo trasferimento definitivo e l’abbandono dall’Italia proprio come ha affermato il suo agente Andrea Di Carlo. Gli scatoloni sono già pronti. C’è ne faremo una ragione…

Pace fatta tra Fedez e J-Ax dopo anni di silenzio e di lontananza? Pare che finalmente sia successo visto che Fedez ha pubblicato su Instagram una storia in cui in macchina canta Senza Pagare, il brano inciso da lui con J-Ax. L’instagram storia è stata poi condivisa dallo stesso J-Ax, che era stato taggato dal collega.

Finalmente a distanza di un anno dal matrimonio civile Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno finalmente coronato il loro sogno di un matrimonio in chiesa. Al termine della festa, la ex velina ha deciso di fare un lungo post romantico nei confronti di suo marito, ricevendo nel giro di pochissime ore tantissimi messaggi d’affetto e d’amore. Che (troppa) tenerezza.

Settimane orsono Martina Colombari ha detto che ,sul set di Carabinieri, Manuela Arcuri si comportava da primadonna. Le é venuto in mente dopo un decennio. Solo che gli altri colleghi di set dicano esattamente il contrario.

Ma neanche i bambini. Nathalie Caldonazzo ripudia Barù, suo coinquilino nella casa del GF Vip: “ “Barù non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante. Io l’ho anche bloccato anche sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona.”

