Da www.leggo.it

donna incinta dello sposo interrompe matrimonio 2

Colpo di scena a un matrimonio, dove una donna si è presentata all'improvviso interrompendo la cerimonia e urlando di essere incinta dello sposo. Il video è finito su TikTok attirando l'attenzione del web. Nella clip di 33 secondi si vede anche la reazione della sposa e di tutti gli ospiti presenti. Il tutto mentre il pastore stava leggendo i voti alla coppia.

«Anthony! Fai finta di non conoscermi? Non hai preso la tua medicina oggi? Anthony, so che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi ... Ho qui il tuo bambino!», ha urlato la donna prima di essere allontanata dalla figlia della sposa. Il filmato dell'incidente è diventato virale su TikTok. Realizzato a Detroit, Michigan, Stati Uniti, è stato pubblicato dall'utente Danielle on Demand su TikTok e ha accumulato ben 1,6 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore, come riporta il Daily Star.

