ARBORE MAGIQUE! “QUELLI DELLA NOTTE NACQUE DALLA PAURA DI ESSERE PERCEPITO COME VECCHIO. 40 SCONOSCIUTI, FU UN BOTTO CHE MI MISE ADDOSSO UN TIMORE PIU? GRANDE: QUELLO DEL FLOP” – “IL PRIMO TALK, 'SPECIALE PER VOI' (“LI? LANCIAI LUCIO BATTISTI, COCHI E RENATO E…”), LA STORIA CON GABRIELLA FERRI (“E TU CHI SEI? ANNAMO A BALLA?”. LA SEGUII IN VIA MARGUTTA, CI FIDANZAMMO QUELLA SERA”), L’AFFONDO CONTRO L’AUDITEL, L’ADDIO ALL’ORCHESTRA ITALIANA (“MA NON SMETTO”), IL RUOLO DI TALENT SCOUT: “MI SPIACE SOLO DI NON ESSERE STATO IO A SCOVARE VALERIO LUNDINI” – VIDEO