10 apr 2022 10:01

IMPEPATA DI NOZZE (CON RAGGIRO) - "SECONDO VOI IO QUANTI ANNI HO?" - IN SARDEGNA UNA DONNA DI 45 ANNI HA FALSIFICATO LA SUA CARTA D'IDENTITA' TOGLIENDOSI 15 ANNI PER NON FAR SAPERE AL FIDANZATO LA SUA ETA' - L'INGANNO E' VENUTO FUORI QUANDO I DUE SI SONO PRESENTATI IN COMUNE PER LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO - L'IMPIEGATO SI E' INSOSPETTITO E HA CHIAMATO LA POLIZIA LOCALE... - ECCO COME E' FINITA