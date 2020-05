INCAZZATI NERI O BIANCHI, CHE DIFFERENZA FA? - CENTINAIA DI MANIFESTANTI DEL MOVIMENTO “BLACK LIVES MATTER” HANNO BLOCCATO IL TRAFFICO SULL'AUTOSTRADA 101 A LOS ANGELES IN NOME DI GEORGE FLOYD - QUANDO È ARRIVATA UN'AUTO DI PATTUGLIA, I DIMOSTRANTI LA HANNO CIRCONDATA, ROMPENDO IL FINESTRINO POSTERIORE CON UNO SKATEBOARD: FERITO UN MANIFESTANTE CHE È SALTATO SUL COFANO E… VIDEO

BREAKING NEWS: Black Lives Matter protestors attacking police cars on 101 freeway in LA during #GeorgeFloyd protest @FOXLA pic.twitter.com/iMYnFU2mO6 — Liz Habib (@LizHabib) May 28, 2020

Da "www.repubblica.it"

proteste a los angeles per george floyd 25

Centinaia di manifestanti del movimento Black Lives Matter hanno bloccato il traffico sull'autostrada 101 a Los Angeles in nome di Floyd. Quando è arrivata un'auto di pattuglia, i dimostranti la hanno circondata, rompendo il finestrino posteriore con uno skateboard.

proteste a los angeles per george floyd 14

Mentre l'auto cercava di ripartire, diversi manifestanti sono saltati sul cofano. La stessa cosa è accaduta con una seconda macchina. Un uomo è stato portato via su una barella.

