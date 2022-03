INCIDENTE CHOC A PADOVA DOVE UN NEONATO IN PASSEGGINO È STATO UCCISO DA UN’AUTO: LA MAMMA 34ENNE STAVA ATTRAVERSANDO SULLE STRISCE QUANDO UNA MACCHINA DI UN 46ENNE LI HA TRAVOLTI. LA CARROZZINA È STATA SBALZATA A METRI DI DISTANZA E IL PICCOLO È ATTERRATO CON VIOLENZA SULL’ASFALTO. A NULLA SONO VALSI I SOCCORSI: IL BIMBO È ARRIVATO IN OSPEDALE IN ARRESTO CARDIACO. LA MADRE, RIMASTA FERITA, È…

Serena De Salvador per “Il Messaggero”

Un urto violento, tanto da proiettare la carrozzina a diversi metri di distanza, sbalzando sull'asfalto il neonato di tre mesi che era all'interno. La disperata corsa in ambulanza al pronto soccorso pediatrico e i lunghi tentativi di rianimazione non sono bastati a salvare Anas Zidane, nato il 27 dicembre scorso da genitori di nazionalità marocchina. E' accaduto tutto a Padova. La madre 34enne del piccolo, Fatima Zahra Iraoui, ieri alle 15.45 stava attraversando via del Plebiscito, fra i quartieri Mortise e Arcella, per andare a prendere a scuola l'altro figlio di 8 anni. Aveva portato con sé anche il suo bimbo più piccolo: imboccate le strisce pedonali davanti al supermercato Aldi, è avvenuta la tragedia.

LA DINAMICA La donna era partita pochi minuti prima dal 26 di via Mortise, dove da due anni vive la famiglia. Costeggiata la trafficatissima via del Plebiscito (con due corsie per senso di marcia), aveva cominciato ad attraversare sulle strisce pedonali in prossimità della rotatoria con via Bajardi. La conducente dell'automobile dal lato più esterno della carreggiata, la più vicina a lei, si è fermata. Quando però Fatima l'ha superata per passare anche la seconda corsia e raggiungere il centro della strada, l'Opel Corsa del 46enne marocchino F.A. non ha visto la carrozzina, centrandola in pieno.

Da subito la situazione è parsa gravissima. L'utilitaria ha sbalzato il passeggino in avanti, fermandosi lei stessa circa sei metri dopo, all'imbocco della rotatoria.

Anas è caduto sull'asfalto, dove è rimasto immobile. I due automobilisti si sono fermati, mentre dal vicino supermercato accorrevano i tanti testimoni sconvolti dalla scena.

I SOCCORSI Fra loro anche una coppia. Entrambi infermieri, si sono precipitati e lei, pur essendo incinta, ha immediatamente cominciato il massaggio cardiaco sul bimbo mentre il compagno stava accanto a Fatima, ferita anche lei seppur in modo non grave. All'arrivo dell'ambulanza, dopo sette minuti di rianimazione, l'infermiera ha dato il piccolo in braccio alla madre, che a sua volta l'ha consegnato ai sanitari. «Avevo già capito ha raccontato la prima soccorritrice di passaggio Ma quello sguardo perso, terrorizzato, non lo dimenticherò mai». Mentre accorrevano ambulanza e polizia locale, sul posto è arrivato anche Driss, il padre del neonato.

I sanitari hanno portato il piccolo in massima urgenza al pronto soccorso pediatrico dell'Azienda ospedaliera mentre anche la madre, su un'altra ambulanza, veniva trasferita in ospedale. Il neonato è arrivato già in arresto cardiaco e i medici sono stati costretti a dichiararne il decesso. Anche il papà, insieme al figlio di 8 anni, ha raggiunto la clinica universitaria, rimanendovi fino a sera. Gli Zidane hanno anche una terza figlia, la maggiore, che ha 13 anni e ieri è rimasta da un'amica di famiglia. Sono arrivati in Italia dal Marocco due anni fa, stabilendosi a Padova dove avevano già alcuni parenti. Driss ha trovato lavoro come operaio in una fabbrica, la moglie invece lo scorso anno è rimasta incinta del loro terzo bambino.

Anas era nato il 27 dicembre e l'altro ieri aveva festeggiato i suoi primi tre mesi di vita. «È un dolore inimmaginabile, stavano appena cominciando a integrarsi, i bambini più grandi andavano a scuola racconta commossa una vicina Loro parlavano poco l'italiano, io anche perché sono moldava, però quando ci incontravamo in giardino cercavamo di legare ». I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale, che ha interrogato sul posto l'investitore marocchino, residente in provincia di Venezia. Poi è stato portato al comando. Immediata l'esecuzione dell'alcoltest, che ha dato esito negativo. Al momento è stato denunciato e i dati dell'incidente sono stati trasmessi alla Procura, che nei suoi confronti potrebbe formalizzare l'accusa di omicidio stradale.

