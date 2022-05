INCREDIBILE MA VERO: UN MEMBRO DEI CASAMONICA HA FATTO ARRESTARE UN ROMENO CHE GLI STAVA RUBANDO LA BICI ELETTRICA DAL VALORE DI CIRCA DUEMILA EURO - QUANDO HA NOTATO IL LADRO TRAFFICARE ACCANTO ALLA BICI, AMABILE CASAMONICA SI E' LANCIATO PER FERMARLO. E' INIZIATO UN PICCOLO INSEGUIMENTO E...

Francesca De Martino per “il Messaggero”

FURTO BICICLETTA

Un membro della famiglia Casamonica si è ritrovato a essere beffato e derubato sotto il naso da un romeno. Il ladro era convinto di aver fatto un bel colpo, portandosi via due giorni fa una costosa bicicletta elettrica, incatenata in una via trafficata del Quadraro.

Non poteva certo immaginare che il proprietario fosse un componente della numerosissima famiglia dei Casamonica, nota e temuta per i suoi trascorsi criminali. Mentre rubava la bici, la vittima, Amabile Casamonica, 48 anni, ha visto tutta la scena ed è riuscito nel giro di pochi minuti ad acchiapparlo e a farlo arrestare dai poliziotti.

Ieri Lazar Bogdan Bejinaru, 39enne originario della Romania, per questi fatti è finito a processo per direttissima davanti al Tribunale monocratico di Roma. Il giudice ha convalidato l'arresto del giovane e disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Il pm Silvia Santucci contesta all'imputato il furto aggravato.

LA DINAMICA DEL COLPO

I fatti si sono consumati il 17 maggio scorso. Sono appena passate le sei di pomeriggio quando l'imputato, secondo quanto emerge dal verbale, si trova a passare davanti al civico 53 di via dei Consoli, in zona Quadraro, e nota una bicicletta elettrica del valore di quasi duemila euro, parcheggiata in strada. È ben chiusa, con tanto di lucchetto antifurto.

Ma, nonostante la via trafficata, riesce a liberarla dalle catene e a portarsela via. È convinto, forse, di aver fatto il colpo della giornata. Per la cronaca, alcuni componenti del clan familiare dei Casamonica (che aveva il suo quartiere generale a vicolo di Porta Furba) lo scorso settembre sono stati condannati per associazione mafiosa.

L'INSEGUIMENTO

Amabile Casamonica - estraneo ai fatti per cui i membri della sua famiglia si sono trovati sul banco degli imputati vede il ladro all'opera e gli corre dietro. All'inizio non riesce a fermarlo, poi poco dopo lo incontra nel quartiere, lo riconosce e chiama gli agenti di polizia del commissariato Appio Nuovo. I poliziotti, dopo pochi secondi, grazie all'aiuto della persona offesa, intervengono sul posto e mettono in manette il 39enne.

Per il pm, in base a quanto si legge dal capo d'imputazione, l'imputato «al fine di trarne profitto» si sarebbe impossessato di una bicicletta elettrica «del valore economico di 1.750 euro, sottraendola al proprietario che l'aveva lasciata parcheggiata, regolarmente chiusa». La difesa ha scelto un rito alternativo e Lazar Bogdan Bejinaru verrà giudicato dai magistrati di piazzale Clodio il prossimo giugno.