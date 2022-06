INCREDIBILE! NEGLI STATI UNITI UNA DONNA HA OTTENUTO UN RISARCIMENTO DA 5,2 MILIONI DI DOLLARI DALLA COMPAGNIA CHE ASSICURA L'AUTO DELL'EX FIDANZATO PERCHE' HA CONTRATTO L'HPV DURANTE UN RAPPORTO SESSUALE CONSUMATO NELLA SUA HYUNDAI - NELLA CITAZIONE, LA DONNA HA RACCONTATO CHE NONOSTANTE A LUI FOSSE STATO DIAGNOSTICATO IL VIRUS E UN TUMORE ALLA GOLA, NON L'AVEVA INFORMATA SUL SUO STATO DI SALUTE E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

sesso in auto 8

Una donna del Missouri ha ricevuto un risarcimento da 5,2 milioni di dollari dalla compagnia di assicurazione auto del suo ex fidanzato per aver contratto una malattia sessualmente trasmissibile dopo aver fatto sesso con lui nella sua Hyundai Genesis.

Dopo cinque anni di udienze in tribunale, la Corte di Appello del Missouri ha condannato la GEICO General Insurance Company a risarcire la donna in un caso senza precedenti. Tre giudici hanno ritenuto valida la sentenza emessa attraverso procedimenti arbitrali contro il gigante assicurativo.

Hyundai Genesis

Secondo i documenti del tribunale ottenuti dal Daily Mail, la donna ha chiesto all’assicurazione il risarcimento sostenendo che nel 2017 lei e l’assicurato avevano una relazione romantica. Ha raccontato di aver contratto l’HPV, il papillomavirus, dal suo ex fidanzato, il quale, nonostante avesse ricevuto una diagnosi di tumore alla gola e di HPV, aveva continuato ad avere rapporti sessuali con lei pur conoscendone i rischi.

Nel maggio del 2021 un arbitro aveva stabilito che la coppia avesse avuto un rapporto sessuale all’interno dei veicolo che aveva «causato direttamente o contribuito a causare» l’infezione da HPV. L’ex fidanzato è stato ritenuto responsabile per non aver rivelato il suo stato di salute alla donna, e l’assicurazione condannata a risarcirle 5,2 milioni di dollari per danni e lesioni.

Citazione in tribunale

Geico ha presentato istanza per un nuova udienza, ha chiesto l’annullamento del lodo, ma è stata respinta un’altra volta da un collegio di tre giudici. Per l’avvocato di Los Angeles Miguel Custodio, la sentenza è ragionevole. «Se lo si considera come un infortunio subito mentre ci si trova nel veicolo di una persona, allora rientra totalmente in ciò che una compagnia di assicurazioni dovrebbe pagare», ha detto. «Di solito, le lesioni ai passeggeri sono il risultato di una collisione, o dello sbattere di una portiera sulle dita, cose del genere. Anche se la citazione in tribunale per aver contratto una malattia sessualmente trasmissibile dal conducente assicurato può essere la prima del suo genere, questo risarcimento mostra che non è un'esagerazione per qualcuno presentare una denuncia contro una compagnia di assicurazioni per eventuali azioni che si verificano in un veicolo a motore».

sesso in auto 9

«La lezione da imparare qui è che le persone devono ampliare la portata di ciò che è un infortunio», ha continuato Custodio. «La maggior parte delle persone non penserebbe che contrarre questa malattia sia un infortunio subito in un veicolo, anche se lo è. L'intero settore assicurativo sta sicuramente esaminando questo caso, perché potrebbe avere ramificazioni in tutti i tipi di situazioni».

sesso in auto 13 La sede dela Geico