INCUBO AMERICANO – CADAVERI PORTATI VIA DAGLI OSPEDALI E DISPOSTI DENTRO I CAMION REFRIGERANTI: LE IMMAGINI CHOC ARRIVANO DA NEW YORK DOVE SI REGISTRANO 776 MORTI E 33MILA CONTAGI – OSPEDALI DA CAMPO E OBITORI SPUNTANO COME FUNGHI MENTRE È ATTRACCATA LA "USN COMFORT" SULLA QUALE SARANNO RICOVERATI I MALATI NON COVID – INTANTO I FUNZIONARI GOVERNATIVI UTILIZZANO LA POSIZIONE DI MILIONI DI CELLULARI PER SEGUIRE I MOVIMENTI DEGLI AMERICANI DURANTE LA PANDEMIA… - VIDEO

DAGONEWS

Cadaveri disposti in un camion refrigeranti e corpi portati via dagli ospedali. Sono immagini devastanti quelle che arrivano da New York, epicentro del contagio negli Stati Uniti dove al momenti si registrano 776 morti e 33mila contagi.

In un video, ripreso da un passante, si vedono i corpi caricati su un veicolo, mentre un infermiere ha condiviso l’immagine di alcuni cadaveri posizionati all’interno di un camion frigo: «Una delle vittime è una donna che stavo consolando poco prima di morire» ha raccontato.

Ci sono obitori e ospedali improvvisati che vengono allestiti in tutta New York City, incluso uno a Central Park: l’ultima volta che era successo risale all’11 settembre 2001.

Il Queens è la zona più colpita con 10.373 casi. Segue Brooklyn con 8.451, il Bronx con 6.145, Manhattan con 5.438 e Staten Island con 1.866. Da quando l'epidemia ha raggiunto le coste americane, oltre 1.000 residenti nello Stato di New York sono morti dopo essere stati contagiati.

Domenica sera c’erano 59.513 casi confermati in tutto lo stato. «I numeri sono sbalorditivi - ha detto il sindaco di New York Bill de Blasio - Questo emergenza è senza precedenti. Il nostro servizio di emergenza non ha mai ricevuto così tante chiamate».

Da "Adnkronos"

Continua a salire il bilancio delle vittime e dei casi del Coronavirus negli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Coronavirus Resource Center della John Hopkins University, i decessi sono 2572 ed i casi confermati 143.532, confermando gli Stati Uniti come il Paese che finora ha registrato il numero più alti di casi di Covid19.

Donald Trump, nel corso di una intervista a Fox, ha detto che gli Stati Uniti si stanno avvicinando alla 'vittorià contro il coronavirus. E che senza le sue azioni, '2,2 milioni di persone sarebbero potute morire« nel Paese a causa del Covid-19.

A chi gli ha chiesto se è possibile estendere le attuali linee guida federali oltre il 30 aprile, Trump ha detto di volere utilizzare 'la mia testa, ma farò affidamento sugli espertì. »La cosa peggiore che possiamo fare è dichiarare vittoria e non avere la vittorià, ha concluso , aggiungendo che il picco dell'epidemia negli Usa arriverà 'intorno a Pasquà

Da "Ansa"

Negli Stati Uniti funzionari governativi stanno già utilizzando i dati sulla posizione di milioni di telefoni cellulari nel tentativo di comprendere meglio i movimenti degli americani durante la pandemia di coronavirus e come questi possono influenzarne la diffusione.

A spiegarlo è il Wall Street Journal. Il governo federale, secondo fonti citate dalla testata, attraverso i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), i governi statali e quelli locali hanno iniziato a ricevere le analisi sulla presenza e il movimento delle persone in determinate aree di interesse geografico, attinte appunto dagli smartphone. L'obiettivo è monitorare fino a 500 città degli Stati Uniti per pianificare una risposta alla pandemia.

Non sono presenti dati sensibili come il nome dell'utente del cellulare. Il portale che raccoglie i dati mostrerebbe quali destinazioni sono ancora frequentate dalla folla, come la parte di Brooklyn di fronte a Manhattan che attira ancora tanti newyorkesi, informazione consegnata alle autorità. I dati, secondo gli esperti, mostrerebbero anche quanto le persone, in generale, stanno rispettando l'ordine di restare a casa. L'analisi è condotta da un insieme di aziende tecnologiche e data provider.

Il Cdc e la Casa Bianca, interpellati dal Wall Street Journal, non hanno risposto. I programmi commissionati dal governo destano preoccupazioni in merito alla tutela dei dati personali. «Sono obbligatorie forti garanzie giuridiche», dice al Wsj Wolfie Christl, un attivista per la privacy.

Il sindaco di New York Bill de Blasio ha annunciato multe da 250 a 500 dollari per chi viola le regole sul distanziamento sociale. Le sanzioni non scatteranno automaticamente ma solo per chi non ottempera all'ordine di disperdersi quando è trovato in un assembramento o ritorna nello stesso luogo dopo che gli è stato intimato di andarsene. Insomma, misure meno severe di quelle italiane.

È un'altra di quelle immagini che rimarranno indelebili di questa pandemia senza precedenti: l'arrivo dell'enorme nave ospedale militare nella baia di New York. In una giornata grigia che riflette il clima pesante di questi giorni, l'enorme imbarcazione bianca con il simbolo della croce rossa avanza verso il fiume Hudson in un clima spettrale, con lo skyline di una Manhattan deserta sullo sfondo.

Ad attendere l'arrivo della Usn Comfort tutte le autorità newyorchesi, dal sindaco Bill de Blasio al governatore Andrew Cuomo. L'attracco non lontano a dove ogni giorno, in tempi normali, decine di traghetti fanno la spola tra il New Jersey e downtown Manhattan, trasportando migliaia di persone dirette soprattutto a Wall Street. A bordo almeno 1.000 posti letto che saranno riservati ai malati non di coronavirus, per liberare posti negli ospedali cittadini.

