IN INDIA, 121 PERSONE SONO MORTE SCHIACCIATE DALLA CALCA CHE SI E' CREATA DURANTE UNA FESTA RELIGIOSA NELLA CITTÀ DI HATHRAS, NELLO STATO DELL'UTTAR PRADESH - OLTRE 250MILA PERSONE AVEVANO PARTECIPATO ALL'EVENTO, PIÙ DEL TRIPLO DEGLI 80 MILA PER I QUALI GLI ORGANIZZATORI AVEVANO IL PERMESSO - LA RESSA SI SAREBBE SCATENATA A CAUSA DEL CALDO E DI UNA TEMPESTA DI SABBIA, CHE HA SEMINATO IL PANICO TRA I PELLEGRINI...

1. INDIA: CALCA A RADUNO RELIGIOSO, BILANCIO SALE A 121 MORTI

(ANSA-AFP) - E' salito a 121 morti in India il bilancio delle vittime della calca scatenatasi ieri a un sovraffollato raduno religioso indù, la peggior tragedia di questo tipo avvenuta nel Paese asiatico in oltre dieci anni. La calca provocata da una tempesta di sabbia ha scatenato il panico nella folla. I pellegrini si erano riuniti vicino alla città di Hathras, nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh. Un rapporto della polizia afferma che più di 250.000 persone hanno partecipato all'evento: più del triplo degli 80.000 per i quali gli organizzatori avevano il permesso.

2. INDIA, CALCA AL RADUNO RELIGIOSO: PIÙ DI 100 MORTI IN UTTAR PRADESH

Estratto da www.repubblica.it

Salgono quasi a più di 100 i morti nella calca scoppiata a un raduno religioso in un villaggio del distretto di Hathras, nello Stato dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India, ma il numero delle vittime continua a salire.

Stando a una prima ricostruzione sembra che la ressa si sia scatenata alla fine di un incontro con il leader spirituale di nome Bhole Baba. Probabilmente a causa del caldo nel luogo dedicato alla cerimonia e al sovraffollamento […]

Una sopravvissuta, Jyoti, ha raccontato ai media locali: "Tutti avevano fretta di andarsene... Non c'era via d'uscita e le persone cadevano l'una sull'altra". "Le persone sono cadute in un canale di scolo lungo la strada- ha riferito una donna di nome Shakuntala all'agenzia di stampa Press Trust of India – Hanno cominciato a cadere una sopra l'altra e sono rimaste schiacciate a morte".

[…] Nel 2013 la calca scoppiò fra i pellegrini in visita a un tempio per una popolare festa indù nello Stato centrale del Madhya Pradesh: i pellegrini si calpestarono l'uno con l'altro mentre fuggivano per il timore che un ponte potesse crollare e i morti registrati furono 115. Due ani prima, nel 2011, più di 100 devoti indù erano morti schiacciati durante un festival religioso nello stato meridionale del Kerala.

