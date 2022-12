12 dic 2022 08:14

INDIETRO TUTTA! – XI JINPING MANDA DEFINITIVAMENTE IN SOFFITTA LA STRATEGIA ZERO COVID: LA CINA HA ANNUNCIATO IL RITIRO DELL’APPLICAZIONE USATA PER TRACCIARE I MOVIMENTI DEI RESIDENTI. LA “MAPPA DEGLI SPOSTAMENTI”, CONTROLLATA DAL GOVERNO CENTRALE, SARÀ DISATTIVATA DALLA MEZZANOTTE DI DOMANI, A DUE ANNI DAL LANCIO – PER IL DITTATORE COMUNISTA È UN GROSSO RISCHIO: I CINESI NON HANNO L’IMMUNITÀ, COMPLICI I VACCINI FARLOCCHI, E RISCHIA MILIONI DI MORTI…