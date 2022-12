12 dic 2022 20:09

INFANZIA NEGATA – CHOC IN TURCHIA PER LA DENUNCIA DI UNA 24ENNE CHE HA RACCONTATO DI ESSERE STATA COSTRETTA A SPOSARSI ALL’ETÀ DI 6 ANNI: A DARLA IN MATRIMONIO A UN UOMO CHE ALL’EPOCA AVEVA 29 ANNI, È STATO IL PADRE PADRONE, MEMBRO DELLA CONFRATERNITA RELIGIOSA ISMAILAGA – PER ANNI LA BIMBA È STATA COSTRETTA A SUBIRE ABUSI FINO AL 2020 QUANDO È RIUSCITA A SCAPPARE E A DENUNCIARE: I DUE UOMINI SONO STATI CONDANNATI A 27 ANNI DI CARCERE, MA…