INFLUENZA? NO, SPACCIO! - I COMPONENTI DI DUE BANDE CRIMINALI, CHE OPERAVANO TRA NAPOLI E TORRE ANNUNZIATA, USAVANO UN LINGUAGGIO CRIPTATO PER COMUNICARE TRA LORO: PER CONVOCARE CHI CUSTODIVA LA DROGA, I CRIMINALI TOSSIVANO AL TELEFONO. PER INDICARE LE FORZE DELL'ORDINE USAVANO I NOMI DELLE SQUADRE (MILAN PER DIRE CARABINIERI; LAZIO PER POLIZIA; PARMA PER GUARDIA DI FINANZA) - 15 LE PERSONE ARRESTATE, SEQUESTRATE ARMI, 820 MILA EURO IN CONTANTI, UN QUINTALE DI DROGA, AUTO, MOTO, UN BAR E UNA PIZZERIA...