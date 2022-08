11 ago 2022 16:53

INGLESI BODY-SCEMI – L'ATTRICE E CONDUTTRICE IRACHENA ENAS TALEB HA DENUNCIATO “THE ECONOMIST” PERCHE' HA USATO UNA SUA FOTO PER UN ARTICOLO SULLE DONNE ARABE “PIÙ GRASSE” DEGLI UOMINI – SECONDO IL QUOTIDIANO BRITANNICO LE CAUSE DEI CHILI DI TROPPO SAREBBERO LA POVERTÀ E LE RESTRIZIONI SOCIALI CHE LE TENGONO CHIUSE IN CASA, OLTRE AL FASCINO DELLE “CURVE” NEGLI UOMINI ALLUPATI...