13 ott 2022 08:36

INSETTICIDA PER MOSCA - IL REGNO UNITO FORNIRÀ ALL'UCRAINA ULTERIORI MISSILI DI DIFESA ANTIAEREA, COMPRESE MUNIZIONI IN GRADO DI ABBATTERE MISSILI DA CROCIERA: “AIUTERANNO A PROTEGGERE LE INFRASTRUTTURE NAZIONALI CRITICHE DELL'UCRAINA" - LONDRA HA ANNUNCIATO INOLTRE LA FORNITURA DI CENTINAIA DI MISSILI AGGIUNTIVI PER LA DIFESA AEREA, DRONI PER SUPPORTARE L'INTELLIGENCE UCRAINA E 18 OBICI, CHE SI AGGIUNGONO AI 64 GIÀ CONSEGNATI…