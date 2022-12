29 dic 2022 09:57

INUTILE GIRARCI INTORNO: LA CINA E’ UN PROBLEMA PER IL MONDO - PRIMA I SOSPETTI SUL VIRUS TIRATO FUORI DAI LABORATORI DI WUHAN POI L’ASSURDA POLITICA “ZERO COVID”, CHE HA SURROGATO LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE, E ORA LA FINE DI OGNI CONTROLLO CON 250 MILIONI DI CONTAGIATI IN CINA CON UN RISCHIO SANITARIO GLOBALE - COME PUO’ IL MONDO AVERE FIDUCIA IN PECHINO SE IL REGIME DI XI JINPING ANCORA OGGI SOSTIENE DI AVER AGITO “SCIENTIFICAMENTE” E DI AVER AVUTO, IN TRE ANNI, SOLO 5.245 DECESSI, RISPETTO AGLI OLTRE 6 MILIONI NEL MONDO?