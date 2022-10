INVESTIMENTI, PALLE E PALLONARI – 50MILA PERSONE HANNO PERSO I LORO RISPARMI INVESTENDO SUL FONDO CALCISTICO “UEFA FOOTBALL” CHE SPECULAVA SULLE CRIPTOVALUTE. UN NOME E UN LOGO EVOCATIVO CHE IN REALTÀ NON HANNO NULLA A CHE FARE CON LA UEFA – IL RAGGIRO È AVVENUTO CON IL CLASSICO “SCHEMA PONZI”: RENDITE ALTE AI PRIMI INVESTITORI E NULLA PER GLI ULTIMI, CHE RIMANGONO CON IL CERINO IN MANO – LA CONSOB HA SOSPESO L'ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA. RESTA IL MISTERO SU CHI C'È DIETRO LA “UEFA FOOTBALL”...

Andrea Pasqualetto per il “Corriere della Sera”

C'è Alberto, trentottenne di Taranto, tre figli e ora pure la pena della disoccupazione: «Qualche mese fa ho lasciato il lavoro anche per seguire l'investimento, si guadagnava bene, avevo calcolato di arrivare a 350 mila euro, un bel sogno ne avevo messi 10 mila e ora non ho più nulla... stanotte non ho dormito»; c'è Valentino, pizzaiolo palermitano, 30 anni, padre di famiglia: «Ho visto la possibilità di arrotondare lo stipendio e mi sono buttato pensando a una cosa seria della Uefa, ce li ho rimessi anche se non erano molti ma so di gente che ne ha persi 50 mila e voleva suicidarsi»; c'è Paolo di Fermo che ha un'impresa di pulizie: «Sono stato davvero stupido, ero convinto che fosse un "cripto" regolare persi 3200 euro, purtroppo ho coinvolto cinque amici, gente che lavora, operai, mi dispiace più per loro che per me... Mi vergogno come un cane».

E avanti così, fra gente angosciata, delusa, arrabbiata. Sono migliaia coloro che in queste ore si stanno leccando le ferite per aver scelto di mettere i propri risparmi su un fondo calcistico speculativo: Uefa Football, un nome rassicurante, un logo evocativo, una promessa di guadagni stabili e crescenti. Trappola. Il sito non ha nulla a che fare con la Uefa, quella della Champions e delle coppe europee. Se n'è accorta anche la Consob che il 12 ottobre ha deciso di sospendere in via cautelare l'attività della piattaforma per impedire investimenti non approvati dall'organo di controllo del mercato.

Nella rete di Uefa Football sono comunque rimaste impigliati in molti. Cinquantamila, secondo una stima approssimativa di Decripto.org, testata giornalistica specializzata in criptovalute che ha denunciato l'inganno quantificando in decine di milioni di euro il volume in gioco. Si tratta per lo più di persone giovani, lavoratori, artigiani, professionisti, piccoli imprenditori, soprattutto del Centro e del Sud Italia, molti in difficoltà per la crisi economica.

Stiamo parlando di valuta virtuale, big data, hedge fund e in particolare di un fondo che si presenta così: «È finanziato dal consorzio degli Emirati Arabi, la sede centrale a Londra, è un modo per investire e gestire la finanza calcistica al fine di creare reddito a basso rischio e lungo termine...».

Scommette sui risultati errati delle partite, quelli cioè che non si verificano. I racconti delle vittime sono simili: investimento iniziale esiguo con ottimi guadagni, aumento del capitale versato e poi, flop. Dalla scorsa settimana nessuno riesce più a recuperare il denaro dal conto. È il classico schema Ponzi, con rendite alte ai primi che si affacciano al sistema e il collasso per gli ultimi che rimangono con il cerino in mano.

Domanda: chi c'è dietro a Uefa Football ? Nessun volto compare apertamente come gestore. Lo scorso 17 settembre è stato organizzato anche un evento in Italia, a Caserta, presenti 300 persone e altre 4 mila in collegamento su Youtube, senza tuttavia chiarire un granché sul dominus del progetto. Sono spuntati collegamenti con un sedicente fondatore dai tratti orientali, tale Sam, e poi un flash con una ragazza che si fa chiamare Miss. Ultima stranezza: hanno iniziato a chiedere il 26% dei profitti come tassa dovuta, pena il blocco dell'investimento. Alberto non ha dubbi: «Una truffa nella truffa».

