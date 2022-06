INVIDIA, EH? - KIM JONG UN SI CONGRATULA CON LA REGINA ELISABETTA PER I 70 ANNI SUL TRONO, FORSE SOGNANDO DI EMULARLA: "MANDO LE MIE CONGRATULAZIONI A TE E AL TUO POPOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL TUO PAESE, L'ANNIVERSARIO UFFICIALE DEL COMPLEANNO DI VOSTRA MAESTÀ” - LONDRA E PYONGYANG HANNO STABILITO RELAZIONI DIPLOMATICHE NEL 2000 E HANNO MANTENUTO LE RISPETTIVE AMBASCIATE, NONOSTANTE IL PEGGIORAMENTO DEI LEGAMI DELLA COREA DEL NORD CON L'OCCIDENTE

kim jong un

(ANSA-AFP) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inviato un messaggio di congratulazioni alla regina Elisabetta II mentre Londra ha dato il via alle celebrazioni per celebrare i suoi 70 anni al trono, ha affermato il ministero degli Esteri di Pyongyang. Londra e Pyongyang hanno stabilito relazioni diplomatiche nel 2000 e hanno mantenuto le rispettive ambasciate, nonostante il peggioramento dei legami della Corea del Nord con l'Occidente per lo sviluppo di armi nucleari e di altro tipo.

la regina, kate middleton e i figli al balcone di buckingham palace 2

"Mando le mie congratulazioni a te e al tuo popolo in occasione della festa nazionale del tuo Paese, l'anniversario ufficiale del compleanno di Vostra Maestà", ha detto Kim nel messaggio alla regina, che il ministero degli Esteri ha detto sia stato inviato giovedì. L'ambasciata britannica a Pyongyang è attualmente chiusa a causa delle rigide restrizioni all'ingresso e all'uscita imposte dalla Corea del Nord in risposta alla pandemia di coronavirus. L'anno scorso, l'agenzia di stampa centrale coreana ufficiale di Pyongyang ha riferito che la regina Elisabetta aveva inviato a Kim un messaggio di congratulazioni per l'anniversario della fondazione del Paese, che cade ogni anno il 9 settembre.

ellisabetta sulla nave hms vanguard 2