18 mag 2021 15:30

UN INVOLTINO NON FA PRIMAVERA - TEGOLA PER UN RISTORATORE CINESE DI MONTEMURLO, IN PROVINCIA DI PRATO, DENUNCIATO DA UN CLIENTE: IL PROPRIETARIO DEL LOCALE LO HA INVITATO AD ACCOMODARSI ALL’INTERNO IN BARBA ALLE REGOLE ANTI-COVID E L’AVVENTORE HA CHIAMATO I CARABINIERI - DOPO IL CONTROLLO L’ATTIVITÀ È STATA SOSPESA PER CINQUE GIORNI E AL RISTORATORE È STATA RIFILATA UNA BELLA MULTA…