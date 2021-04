25 apr 2021 10:50

IO SPERIAMO CHE ME LA CAV. – SILVIO BERLUSCONI È RICOVERATO DA 19 GIORNI AL SAN RAFFAELE E QUASI NESSUNO SA COME STA – DENTRO “FORZA ITALIA” IN MOLTI SI CHIEDONO QUALI SIANO LE SUE EFFETTIVE CONDIZIONI DI SALUTE. QUANDO SARÀ DIMESSO? RIMARRÀ IN OSPEDALE FINO AL 13 MAGGIO, GIORNO DELLA SENTENZA SUL RUBY TER A SIENA?