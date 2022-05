IO SPERIAMO CHE ME LA CAV - SONO 28 LE CONDANNE CHIESTE DAI PM DI MILANO NEL PROCESSO RUBY TER: TRA QUESTE SPUNTA ANCHE IL NOME DI MARIA ROSARIA ROSSI, EX “BADANTE” DI BERLUSCONI, A 1 ANNO E 4 MESI, PER FALSA TESTIMONIANZA. LA STESSA ACCUSA È CONTESTATA ANCHE A CARLO ROSSELLA, PER IL QUALE SONO STATI CHIESTI 2 ANNI - MARYSHTELL POLANCO, FRANCESCA CIPRIANI, BARBARA GUERRA, ALESSANDRA SORCINELLI: TUTTI I NOMI…

(ANSA) - Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto 28 condanne, comprese quelle di Silvio Berlusconi e Karima El Mahroug, nel processo Ruby ter. Tra le richieste quella di condannare Maria Rosaria Rossi, senatrice ed ex fedelissima del Cavaliere, a 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza.

Accusa contestata anche al giornalista Carlo Rossella per il quale sono stati chiesti 2 anni. Chieste condanne fino a 5 anni per venti ragazze, ex ospiti delle serate di Arcore, il cui silenzio sarebbe stato comprato dall'ex premier. Chiesti 6 anni e 6 mesi per Luca Risso. Da assolvere, per i pm, solo Luca Pedrini.

In particolare, i pm hanno chiesto anche per Ioana Amarghioalei e Lisney Barizonte 3 anni e 6 mesi, 4 anni per Iris Berardi, 4 anni per Francesca Cipriani, 4 anni per Concetta De Vivo, 4 anni ancora per Eleonora De Vivo, 4 anni per Aris Espinosa (prescritta la falsa testimonianza e istanza di assoluzione per un'imputazione di induzione alla prostituzione), 4 anni e 3 mesi per Roberta Bonasia, 4 anni per Manuela Ferrera, così come per Marianna Ferrera.

E poi ancora per Marysthell Polanco 5 anni, così come per Barbara Guerra, 4 anni per Raissa Skorkina e Silvia Trevaini, 5 anni per Alessandra Sorcinelli. Per Elisa Toti 3 anni e 4 mesi (prescritta la falsa testimonianza) come per Miriam Loddo. Per Giovanni Rigato chiesti 3 anni e 4 mesi (estinta per prescrizione la falsa testimonianza), per Ioana Visan 3 anni e 6 mesi.

Tutte le ragazze sono imputate per falsa testimonianza e corruzione. Per Simonetta Losi (solo falsa testimonianza) 1 anno e 8 mesi, per Giorgio Puricelli, ex fisioterapista del Milan (solo falsa testimonianza) ancora 1 anno e 8 mesi. Per Luca Giuliante, ex legale di Ruby, chiesti 4 anni per corruzione in atti giudiziari.

La richiesta di pena più alta, anche rispetto a quella per Berlusconi, è stata avanzata per Risso, ex fidanzato di Karima, imputato per il "reato più grave" ossia il riciclaggio del prezzo della presunta corruzione. Chiesta l'assoluzione solo per un imputato, Luca Pedrini, ex collaboratore di Nicole Minetti, che rispondeva di falsa testimonianza.

