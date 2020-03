4 mar 2020 13:39

IO AL VOLANTE E TU VOLI - IN GRAN BRETAGNA UN 32ENNE LITIGA IN STRADA CON UN PEDONE E PERDE LA TESTA: MONTA IN MACCHINA E LO TRAVOLGE ALLE SPALLE, SCARAVENTANDOLO CONTRO UN’EDICOLA – LA VITTIMA È FINITA IN OSPEDALE E LUI DRITTO IN CARCERE DOVE DOVRÀ SCONTARE TRE ANNI DI RECLUSIONE… - VIDEO

DAGONEWS travolge pedone dopo scazzo 3 Ha spinto il piede sull’acceleratore falciando quel pedone con il quale aveva litigato furiosamente. È successo a Lowestoft dove Duane Manchester, 32 anni, è stato condannato per aver travolto con la sua Range Rover rossa un uomo, scaraventandolo contro un’edicola e mandandolo in ospedale con tagli alle mani, contusioni e un trauma cranico. Come si vede nelle immagini la vittima stava tentando di fuggire quando è stato travolto alle spalle. Un gesto folle per il quale Manchester è stato condannato a tre anni di carcere. Duane Manchester travolge pedone dopo scazzo 3 travolge pedone dopo scazzo 2