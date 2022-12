ISCHIA, ABBIAMO UN PROBLEMA. UN ALTRO – CON L’ARRIVO DI NUOVE PIOGGE È SCATTATO IL PIANO PER L’EVACUAZIONE DI 1.200 PERSONE DALLA ZONA ROSSA DELL’ISOLA. MA NON TUTTO HA FUNZIONATO – C’È CHI NON È STATO AVVERTITO, CENTINAIA SI SONO RITROVATI INFREDDOLITI DAVANTI AI PUNTI DI RACCOLTA, LE FORZE DELL’ORDINE NON SAPEVANO BENE QUALI INDICAZIONI DARE AGLI SFOLLATI – E C’È UN GRUPPETTO DI IRRIDUCIBILI CHE NON HA VOLUTO LASCIARE LA PROPRIA CASA

(ANSA) - È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge con aiuti alle aree colpite dalla frana del 26 novembre a Ischia, approvato giovedì dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, rifinanzia con 10 milioni di euro per il 2022 il Fondo regionale di protezione civile, e per quanto riguarda le aree dei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno prevede la sospensione ai versamenti tributari, delle cartelle esattoriali, dei contributi e dei termini per gli adempimenti fino al 30 giugno 2023. Si posticipa inoltre di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine per lo smantellamento della Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.

La casa sospesa, quel cubo di cemento aggrappato alla montagna e con il vuoto davanti, diventata il simbolo della follia edilizia di Casamicciola, adesso che è ricominciata la pioggia ha tutti gli occhi puntati addosso. Perché può essere l’indicatore di un pericolo imminente. Da ieri una squadra di tecnici ne sta monitorando ogni movimento. Con un metodo empirico: aprendo e chiudendo le porte della cantina.

Se i battenti vanno lisci vuol dire che la casa è ferma e quindi è fermo anche il terreno sul quale poggia. Ma se le porte non si aprono o se muoverle diventa pesante, allora significa che il fabbricato scende, e che sta scendendo anche il costone. Le frane cominciano così, con piccolissimi movimenti, ma quello che viene dopo lo si è già visto una settimana fa e adesso si teme possa succedere ancora. Perciò alla prima allerta meteo gialla il commissario per l’emergenza Giovanni Legnini decide di anticipare il piano di evacuazione di circa 1200 persone della nuova zona rossa, mentre in un’area verde di precauzione vengono dati consigli di cosa fare in caso di forti piogge.

Ma alle quattro del pomeriggio, quando scatta l’evacuazione, arrivano i primi segnali di una disorganizzazione comprensibile per la ristrettezza dei tempi, ma preoccupante se dovesse ripetersi. Gente spaesata e infreddolita davanti ai punti di raccolta, forze dell’ordine che non hanno indicazioni da dare agli sfollati, autisti delle navette che non sanno dove andare. E così, alle 19, si decide di far confluire tutti nel palazzetto dello sport da dove poi smistare le persone verso i vari alberghi. Un caos che probabilmente ha fatto dimagrire il numero reale degli sfollati.

A fine giornata la struttura commissariale non ha fornito un bilancio ufficiale e negli alberghi pare ci fossero tra 300 e 500 persone. Ai quali aggiungere altri che hanno trovato sistemazione in casa di parenti. Probabile che molti non abbiano saputo. Del resto il piano di evacuazione faceva affidamento «sulle informazioni attraverso gli organi di stampa e i nostri profili social. Ma niente avvisi con megafono per non creare allarme».

Forse troppo poco se si deve mettere in sicurezza anche anziani che non smanettano su Facebook. Un piano che provoca il malumore di alcuni sindaci ed ex sindaci: «Solo noi conosciamo il territorio, ma ci hanno tenuti fuori». I più penalizzati gli anziani. In via Parodi, al piano terra del civico 27 abitano Salvatore Martusciello e la moglie, 81 e 86 anni. Al primo piano la sorella di Salvatore con il marito, pure loro oltre gli 80. Le due donne sono inabili, e nessuno dei quattro sa dell’evacuazione. Li avverte la figlia di Salvatore, e poi sono i giornalisti a spiegare che c’è un numero verde. Lui telefona, dà nome e indirizzo e aspetta. Ma non arriva nessuno. Sarà il genero, a sera, a prendere Salvatore e la moglie.

«Nelle prossime ore — dice in serata Legnini — proseguiremo nella definizione di ulteriori misure per garantire la sicurezza, provando a ridurre al minino i disagi dei cittadini». Alla fine è stato il cielo a dare una mano. La pioggia c’è stata, ma non da emergenza. E dunque il caos non ha avuto conseguenze gravi. Ora gli sfollati resteranno negli alberghi per almeno 48 ore. E per il futuro? Alla prossima allerta meteo? «Poi vedremo — la risposta evasiva data in mattinata da Legnini — procediamo un passo alla volta».

