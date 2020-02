ISCHIA CHIUDE LE PORTE AI TURISTI LOMBARDI, VENETI E CINESI: SANZIONI PENALI PER CHI VIOLA LE PRESCRIZIONI - SALTA PURE IL CARNEVALE DI VENEZIA. IN VENETO, LOMBARDIA E PIEMONTE SCUOLE E UNIVERSITA’ CHIUSE, SOSPESE LE ATTIVITA’ DI PIAZZA - PER LA PRIMA VOLTA IN 24 ANNI SHOW SENZA PUBBLICO A LE IENE. PROVVEDIMENTI ANCHE PER BARBARA D'URSO...

PASQUALE RAICALDO per repubblica.it

Divieto di sbarco sull'isola di Ischia per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dall'aree dell'epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni. Lo prevede, fino al 9 marzo, una ordinanza appena firmata dai sindaci dei sei comuni dell'isola. Già stamane erano stati segnalati problemi agli imbarchi da Napoli.

Nell'ordinanza i sindaci sottolineano l'elevato volume di arrivi turistici sull'isola anche nel periodo invernale, e le difficoltà che comporterebbe dover fronteggiare casi di contagio in un territorio come quello ischitano, che dispone di un solo ospedale ed è svantaggiato dal punto di vista dei collegamenti.

Il divieto di accesso temporaneo, secondo quanto scrivono i sindaci, dovrebbe essere fatto rispettare da "polizia municipale e forza pubblica", mentre "le competenti autorità sanitarie locali" dovrebbero realizzare "presidi sanitari prima degli imbarchi per l'isola". Al momento non è ancora chiaro però come possa avvenire il 'filtro' sulla terraferma, poiché agli imbarchi sono tenuti a presentare un documento di identità solo i residenti ischitani che vogliano fruire delle agevolazioni tariffarie in vigore.

Da repubblica.it

"Mentre i casi di coronavirus in Italia continuano purtroppo ad aumentare, come vi raccontiamo su Iene.it e come vi racconteremo in onda, Le Iene prendono una decisione storica per adeguarsi alle indicazioni di contenimento della diffusione del coronavirus. Per la prima volta in 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio, come sempre dalle 21.20 su Italia 1, in cui vi parleremo naturalmente anche dell'emergenza coronavirus". È quanto si legge sul sito de Le Iene.

"La decisione è stata presa visto che la Lombardia è la regione di gran lunga con più contagiati e alcuni casi sono stati registrati anche a Milano", si legge ancora, "il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala ha chiesto di prendere tutte le misure per fermare la diffusione del virus. Anche noi vogliamo contribuire".

Da parte sua, anche Mediaset ha deciso che questa sera Live Non è la d'Urso andrà in onda in diretta senza pubblico in studio, "una scelta che condivido totalmente per senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e i tecnici che lavorano al programma": lo ha reso noto con un messaggio Barbara D'Urso.

"Si dice che 'the show must go on', sì, ma giustamente senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile", ha continuato la conduttrice, "non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherò comunque di tenervi compagnia e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social".

