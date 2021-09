ITA DA CANI - LA PARTITA SINDACALE SUI TAGLI DELLA NUOVA COMPAGNIA AEREA POST ALITALIA STA CREANDO UNA VALANGA DI CASINI E DISSERVIZI PER CHI VOLA IN QUESTI GIORNI, E VENERDÌ SARANNO CANCELLATI 161 VIAGGI SUI 259 PROGRAMMATI - VALIGIE BLOCCATE, SCIOPERI, VOLI SALTATI, FIUMICINO IN TILT: UN PASSEGGERO SI È SFOGATO SUI SOCIAL SCRIVENDO DI ESSERE RIMASTO "UN'ORA CHIUSO IN AEREO PERCHÉ NESSUNO TOGLIEVA LA SCALETTA… ALL'ARRIVO ANNUNCIO CHE SI SONO DIMENTICATI DI IMBARCARE I BAGAGLI!" - A REGGIO CALABRIA ATTIMI DI PANICO SULL'AEREO QUANDO UN DIABETICO...

Alessandro Di Matteo per "La Stampa"

sciopero e proteste ita alitalia 3

Bagagli che non arrivano, voli cancellati, scioperi: sono giorni da incubo per chi vola Alitalia, la rottura tra sindacati e Ita, la nuova compagnia che dovrà subentrare, sta rendendo la vita assai difficile ai passeggeri.

I lavoratori tengono un'assemblea dietro l'altra, il piano di sacrifici messo a punto dalla nuova compagnia viene ritenuto inaccettabile e le ripercussioni sull'operatività quotidiana sono inevitabili.

sciopero e proteste ita alitalia 1

I disservizi erano stati annunciati dalla compagnia già due giorni fa, ma ieri a Fiumicino i disservizi sono stati importanti. La rabbia viene sfogata anche sui social network, un passeggero del volo Roma-Cagliari scrive: «Un'ora chiusi in aereo perché nessuno toglieva la scaletta… All'arrivo annuncio che si sono dimenticati di imbarcare i bagagli!».

sciopero e proteste ita alitalia 2

Un altro replica al tweet con il quale Alitalia consigliava di partire con un solo bagaglio a mano. «La roba e la valigia come la riporto a casa? Per avere una valigia grande ho pagato un extra (come tutti), se non siete in grado di garantire questo servizio allora non dovete ne chiedere soldi extra tanto meno non dovete farci pagare per perderci bagagli e robe varie».

disservizi sui voli alitalia

E un altro passeggero ancora protesta perché non riesce a parlare con il call center per un rimborso: «Sto provando a contattare il vostro call center invano da due giorni per via di un volo cancellato del quale vorrei avere rimborso parziale. Come posso mettermi in contatto?».

protesta alitalia 5

A Reggio Calabria, poi, la giornalista Anna La Rosa sul suo volo ha assistito ad una situazione particolarmente delicata: un passeggero diabetico aveva dimenticato di tenere il farmaco salvavita nel bagaglio a mano e ci sono stati momenti di grande tensione per il ritardo con cui è stata consegnata la valigia che era nella stiva.

ALITALIA ITA

Non solo: per venerdì Alitalia ha dovuto cancellare circa due voli su tre - 161 su 259 programmati - a causa degli scioperi annunciati dai sindacati. E una decina di voli sono saltati anche tra quelli previsti per giovedì sera e sabato mattina.

PROTESTE DEI LAVORATORI DI ALITALIA

Di fatto, per tutta la giornata di venerdì si svolgeranno azioni di protesta, sia dei sindacati confederali che degli autonomi. Il problema, ovviamente, è «la vertenza Alitalia Ita, sulla quale ci aspettiamo una convocazione urgente dai ministeri competenti», spiegano Filt, Fit, Uilt e Ugl Ta. Si tratta del terzo sciopero dopo quelli del 18 giugno e 6 luglio: «Attendiamo una risposta dal Governo, che per ora rimane un grande assente».

