(Adnkronos) - ''Ritengo che l'Italia possa essere appetibile per investimenti italiani e stranieri nei prossimi anni, perché questo è un governo che ha tutta l'intenzione - a Dio piacendo - di rimanere in carica fino al 2027''. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a un convegno a Milano, in cui ha spiegato che ''avere per 5 anni gli stessi ministri che seguono gli stessi progetti è un valore aggiunto''.

E dopo le prossime elezioni politiche ''l'obiettivo - ha aggiunto Salvini - è arrivare poi al 2032 per vedere il compimento delle grandi opere, perché in Italia purtroppo in passato si è riusciti a fermare o approvare le grandi opere per il cambio di colore politico di un'amministrazione''.

TRENI, RITARDI SULLA DORSALE TORINO-ROMA. RFI: GUASTO A MILANO CERTOSA E INCIDENTE MORTALE SUI BINARI A RESCALDINA

Ennesima mattinata nera per i viaggiatori, dopo lo sciopero nazionale di ieri: i treni sono in tilt da questa mattina all'alba su molte linee di collegamento ferroviario e stanno costringendo a lunghe attese per i ritardi che si accumulano minuto dopo minuto. Sessantaquattro, per l'esattezza, quelli annunciati per il treno Italo delle 05:14 che da Napoli va a Torino e 60 sul Frecciarossa Torino Porta Nuova/Salerno delle 6; 76 per il Frecciarossa Milano/Torino Porta Nuova e 130 sull'Eurocity 32 diretto da Milano Centrale a Domodossola. […]

Un guasto agli impianti di circolazione alla stazione di Milano Certosa (le cui cause sono in corso di aggiornamento) ha bloccato la linea S5 di Trenord che collega Varese a Treviglio attraverso il Passante ferroviario milanese compromettendo infatti la circolazione dei treni nel nodo di Milano e nell’Ovest della Lombardia. L'incidente si è verificato alle 6.40 e si è prolungato per oltre tre ore. Alle 9,40, dopo l'intervento dei tecnici di RFI, la circolazione è stata ripristinata, ma i rallentamenti si protrarranno almeno per l’intera mattinata.

«Il guasto è stato risolto dalle 9.40 e la circolazione sta progressivamente tornando alla normalità - assicura Rfi, Rete Ferroviaria Italiana -. Il ritardo riguarda le frecce che partono e arrivano da Milano, quindi tutta la dorsale dell'alta velocità Torino Roma ma entro un'ora la circolazione dovrebbe riprendere normalmente».

Il perdurare del guasto ha impedito a Trenord di garantire i collegamenti regionali da/per Domodossola, Varese/Porto Ceresio, Luino e le linee suburbane S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello. I ritardi sulle linee interessate sono progressivamente aumentati nel corso della prima mattinata, fino a raggiungere i 90 minuti. Compromesse anche uscite ed entrate dei convogli nel deposito di Milano Fiorenza

Incidente mortale sui binari a Rescaldina

Cancellazioni e i ritardi fino a 170 minuti si sono registrati anche sulla linea Milano-Malpensa e sulla Novara-Saronno-Milano a seguito dell'investimento di un uomo, questa mattina attorno alle 6, sui binari alla stazione di Rescaldina che ha che ha causato la sospensione della circolazione nella stazione, con impatto sul servizio delle linee Milano-Novara Nord e Malpensa Express e ritardi compresi tra 60 e 120 minuti.

Dopo le 8, al termine degli accertamenti delle autorità, che sono ora al lavoro per accertare la dinamica dei fatti, la circolazione è ripresa e sta tornando progressivamente alla normalità. [...]

