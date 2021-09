ITALIA DIVISA TRA AUTUNNO E ESTATE – IL FINE SETTIMANA SARÀ CARATTERIZZATO AL NORD E ANCHE IN TOSCANA DA PIOGGIA E CLIMA FRESCO MENTRE AL CENTROSUD L’ANTICICLONE AFRICANO CONTINUERÀ A FAR SALIRE LE TEMPERATURE – LA COLDIRETTI: "SIAMO DI FRONTE ALLE CONSEGUENZE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI. SI SONO PERSI OLTRE 14 MILIARDI DI EURO IN UN DECENNIO..."

Sarà un weekend a due facce per l'Italia, sospeso tra due stagioni: l'autunno e l'estate. Una perturbazione atlantica comprometterà il tempo al Nord fino alla Toscana con clima fresco e spesso piovoso, dall'altra l'ostinato anticiclone africano surriscalderà ancora una volta il Sud.

Già ieri il maltempo si è abbattuto su Milano fermando l'aeroporto di Malpensa, chiuso per un paio di ore mentre otto aerei in arrivo sono stati dirottati. Nelle strade intorno allo scalo una decina di automobilisti, bloccati con i propri veicoli nei sottopassi, sono stati soccorsi dalle squadre dei vigili del fuoco. Altre persone sono state tratte in salvo nell'area cargo dell'aeroporto, addirittura con l'intervento di un gommone. Il traffico aereo è ripreso solo alle 21.15 di ieri, giovedì 16 settembre.

Per i prossimi giorni al settentrione i temporali previsti potranno risultare a tratti intensi, essere accompagnati da locali grandinate e provocare improvvisi allagamenti, soprattutto nella giornata di domenica. Situazione opposta invece sul resto del Centro e soprattutto al Sud dove sarà l'anticiclone africano a dettare legge.

Stessa divisione sul fronte delle temperature: se al Nord subiranno una diminuzione di 3-5 gradi, al Sud i valori termici saliranno ulteriormente fino a toccare punte di 38 gradi in Sicilia (come a Siracusa per esempio) e fino a 34 in Calabria, Basilicata e Puglia.

Nel dettaglio: per oggi, venerdì 17, ultime note instabili al Nordest e in Liguria, ma migliora. Al centro tempo molto instabile su gran parte delle Regioni, meno in Sardegna. Al sud instabile soprattutto in Campania. Sabato 18 al nord graduale peggioramento da Ovest verso Est con rovesci.

Al centro un po' instabile sull'alta Toscana, soleggiato altrove. Al sud qualche rovescio sui rilievi pugliesi. Domenica 19 al nord rovesci e temporali a tratti forti da Ovest verso Est. Al centro temporali sulla Toscana settentrionale, rovesci possibili pure su Lazio e Umbria e Marche. Al sud tempo soleggiato. Da lunedì più sole, ma è atteso un nuovo peggioramento

Per un quadro della situazione generale, l'analisi di Coldiretti racconta che l'ultima ondata di maltempo fa salire a 1283 i nubifragi, le bombe d'acqua, trombe d'aria, grandinate e tempeste di fulmini nell'estate che si va a concludere, con un aumento del 58% rispetto allo scorso anno ed effetti devastanti su città e campagne da nord a sud della Penisola.

"Siamo di fronte - continua la Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. Le precipitazioni violente provocano danni perchè i terreni non riescono ad assorbire l'acqua su un territorio come quello italiano - sottolinea Coldiretti - reso più fragile dalla cementificazione e dall'abbandono con 7252 i comuni, ovvero il 91,3% del totale, a rischio idrogeologico secondo dati Ispra".

"L' effetto dei cambiamenti climatici con l'alternarsi di siccità e alluvioni ha fatto perdere - sottolinea la Coldiretti - oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti".