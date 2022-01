4 gen 2022 12:57

IN ITALIA NOVE FIGLICIDI (O INFANTICIDI) SU DIECI SONO COMMESSI DALLE DONNE - LO PSICOLOGO MARCO PINGITORE: "SE LA MADRE NON STA BENE, MAGARI PERCHÉ HA DELLE BRUTTE RICADUTE DEPRESSIVE DOVUTE AL POST-PARTUM, ANCHE IL BIMBO È A RISCHIO. PER L'UOMO LA VIOLENZA È UN ESERCIZIO DI POTERE. QUANDO NON SI VEDE RICONOSCIUTO IL RUOLO DI PUNTO DI RIFERIMENTO PUÒ ANDARE IN CRISI. PER LA DONNA È UNA QUESTIONE PIÙ INTIMA. LEI AGISCE NELL'AMBITO PSICOLOGICO…"